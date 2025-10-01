A cerimonialista Justine Brandes recebeu convidados na segunda-feira, 29, para comemorar seu aniversário. A festa teve um line-up com a banda Freakout, DJ Veltk e apresentação do acústico Nostal Rock.

Através de uma publicação no Instagram, Brandes descreveu uma série de reflexões e agradecimentos. “Gratidão pelas coisas boas, pelos livramentos que aconteceram e que estão acontecendo comigo, por todas as conquistas pessoais e profissionais, pela coragem de tomar decisões importantes, duras e extremamente necessárias para que minha vida fosse mais leve e feliz aos que me rodeiam”, disse.

