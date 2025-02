A participação da Kohll Beauty na APEX 2025, realizada em Lisboa entre 1 e 4 de fevereiro, marcou um novo passo na trajetória de internacionalização da marca. Única empresa brasileira do setor de maquiagem no evento, a Kohll Beauty se destacou nas rodadas de negócios, reforçando sua presença no mercado global e abrindo novas oportunidades de expansão.

Durante a rodada europeia, a marca chamou a atenção pelo portfólio inovador e pela alta qualidade de seus produtos, despertando o interesse de empresários internacionais. Portugal se mostrou um mercado promissor, mas o impacto foi ainda maior, abrindo portas em diversos países do continente.

Para a CEO da Kohll Beauty, Helo Bertolini, a participação na APEX 2025 superou as expectativas. “O evento atraiu um grande volume de consumidores europeus interessados na marca, impulsionando novos projetos e ampliando nossa visão de negócios”, afirma.

A brasilidade aliada à inovação tecnológica tem sido um dos principais diferenciais da Kohll Beauty. A diversidade de tons e o conceito de empoderamento da mulher brasileira criaram uma forte conexão com o público europeu, que se identificou com a proposta da marca. Essa sintonia, somada à alta performance dos cosméticos, tem sido determinante para o crescimento da empresa no cenário internacional.

Outro fator que reforça a competitividade da marca é a tecnologia dos produtos. Desenvolvidas no Brasil, as maquiagens são formuladas para atender diferentes tipos de pele, garantindo um desempenho excepcional em qualquer clima. “Nossos produtos são blindados e se adaptam desde peles frias até as mais quentes, o que tem feito sucesso na Europa, na África e em outros mercados onde os consumidores puderam testar e se surpreender com a tecnologia”, explica Bertolini.

Com um olhar voltado para o futuro, a Kohll Beauty já traçou novos planos de expansão, com foco nos Emirados Árabes. O mercado da região, conhecido pelo alto poder aquisitivo e pela forte demanda por maquiagem de qualidade, se mostra um terreno fértil para a marca, que enxerga grande potencial de crescimento nesse cenário.

A participação na APEX 2025 consolidou a Kohll Beauty como referência global em inovação e qualidade no setor de cosméticos, reforçando sua trajetória de crescimento internacional.