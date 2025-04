A Ktarze é uma consultoria de marca voltada para empresas do Sul e Sudeste que entenderam que a diferenciação é essencial para continuar no topo. “Ainda mais em um mundo com a velocidade da IA tudo está se tornando igual, ser diferente nunca foi tão importante e urgente. Acreditamos que grandes empresas são, primeiro, grandes marcas”, explica André Cano, fundador da Ktarze.

Com a proposta de “transformar empresas em marcas faixas-pretas”, como define André, a consultoria ajuda negócios tradicionais a mudarem o foco para a construção de marca — com mais valor, relevância e potencial de crescimento.

A Ktarze tem uma meta de crescimento de 130% a 160% para 2025, impulsionada pela crescente demanda por branding e diferenciação no mercado. De acordo com um estudo da plataforma americana Marq, investir de forma consistente em branding pode gerar até 20% de aumento na receita de uma empresa. É nesse cenário que a Ktarze atua, oferecendo um modelo baseado em três pilares: Essência, que define os guias estruturais do negócio; Experiência, que organiza produtos e jornadas de marca; e Expressão, que posiciona a empresa de forma clara no mercado.

A lista de clientes inclui nomes como PagBank, Macrilan, Labellamafia, Souk, Popai Snack, Bosslife, Grupo UOL, entre outros. Mais do que retorno financeiro, muitas empresas têm procurado esse tipo de trabalho por alinhamento de propósito. Um levantamento da Accenture mostrou que 62% dos consumidores preferem marcas com valores semelhantes aos seus.

Estabelecida em Brusque, a Ktarze é também a realização pessoal de André Cano, que começou cedo na profissão. “Aos 15 anos tive a minha primeira experiência com design na indústria de brinquedos onde trabalhava: ficava a hora do almoço inteira colado na equipe de criação fazendo perguntas e querendo saber como eles faziam os projetos”, conta. Aos 18, virou gerente. Aos 23, abriu seu próprio estúdio.

A mudança para Santa Catarina veio depois da pandemia, com o desejo de mais qualidade de vida. No meio desse processo, nasceu a Ktarze. “Me tornei pai e tudo mudou: as coisas afloraram dentro de mim e, com o instinto de transformar e criar de novo, criei a Ktarze Brands, uma consultoria de marca para empresas ambiciosas”, explica André. A decisão de trazer a empresa para Brusque veio do entendimento de que grandes indústrias catarinenses estão concentradas no Norte e Alto Vale do Itajaí.