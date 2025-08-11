Na última quinta-feira, 7, o cantor sertanejo Leonardo esteve na segunda edição do Invest Cescon, realizado na cidade de Itapema-SC. O evento, que contou com a participação de mais de 80 convidados, foi uma forma de valorizar os corretores parceiros e investidores do projeto, e comemorar os bons resultados das vendas e o novo posicionamento da marca, que busca alinhar seus lançamentos às tendências mais atuais do mercado.

Segundo o coordenador de marketing da Cescon Construtora, Renan Rodenco, a parceria consolidada com Leonardo reafirma a potencialidade de investir nesta região. “Além de rosto da marca, hoje ele é um investidor da Cescon. Em todas suas declarações ele destaca o quanto a região é bonita, tranquila e segura, isso é um dos pontos mais considerados para quem deseja investir ou viver bem, essas regiões se tornam promissoras por conta disso também”, conta.

Itapema é a segunda cidade brasileira com o metro quadrado mais caro, atrás somente de Balneário Camboriú-SC. Localizada na Costa Esmeralda, próxima à Porto Belo, Itapema se firmou como uma cidade que equilibra o desenvolvimento econômico com a qualidade de vida.

Dessa forma, Renan destaca o papel da Cescon Construtora no lançamento de empreendimentos com valorização crescente e grande potencial de rentabilidade. Atualmente, a empresa possui três obras em andamento, sendo uma em Itapema e duas em Porto Belo-SC. Em tom otimista, ele afirma que investir na região é a certeza de um retorno positivo. “Itapema é atualmente um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil, Porto Belo está seguindo para o mesmo direcionamento. Ambas cidades vem se destacando e sendo a escolha dos investidores devido a essa alta valorização e investimentos em infraestrutura e projetos futuros. Investir nessa região hoje é garantia de retorno futuro”, completa Renan.

Confira nas fotos de Rafael Soares quem esteve no evento: