Em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, celebrado em 8 de junho, o projeto Limpeza dos Mares antecipou a data com mais uma etapa impactante: no sábado, 7, mais de 900 kg de resíduos foram removidos da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, uma das áreas de conservação ambiental mais importantes da costa catarinense.

A iniciativa foi realizada pela Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Acquanauta Floripa e Mundo Mar, com patrocínio mantenedor do Fort Atacadista, parceiro do projeto desde 2017. Dividida em duas frentes, a operação reuniu mergulhadores para a limpeza subaquática e voluntários em terra, que atuaram nos costões da ilha.

Segundo Michele Ferrári, presidente do Instituto Limpeza dos Mares, a etapa foi marcada por um forte simbolismo. “Mergulhamos fundo para entregar o oceano um pouco mais limpo no seu dia”, afirma. Para o idealizador do projeto, Leandro “Mané” Ferrari, cada ação representa mais do que uma limpeza: “Estamos devolvendo esperança”. Com 11 anos de atuação, o Limpeza dos Mares já retirou mais de 191 toneladas de resíduos de praias, mares, costões e rios em Santa Catarina. Além da coleta, o projeto promove ações educativas, como palestras e sessões de cinema voltadas à conscientização ambiental de crianças e jovens.

“A saúde dos oceanos é a saúde de todos nós, e a possibilidade de vislumbrarmos um futuro com maior conexão com a natureza. Ver um projeto tão pioneiro ganhar mais força e engajamento a cada etapa nos enche de alegria. Para nós do Fort Atacadista e para o Grupo Pereira, é uma satisfação apoiar uma causa tão nobre e ver sua efetividade na prática”, destaca Simone Cotta, Head de Comunicação Corporativa e ESG do Grupo Pereira.