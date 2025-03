Na manhã desta quinta-feira, 27, o empresário Luciano Hang foi ao Centro de Treinamento Rei Pelé conhecer toda a estrutura do Santos FC, time patrocinado pela Havan.

Durante a visita, o dono da varejista teve a oportunidade de conversar com os jogadores do Peixão e aproveitou para fazer exercícios na bicicleta junto com o atleta Neymar Jr.

“Fiquei bastante impressionado com o trabalho realizado pelo Santos. Sempre falamos que, para a Havan, patrocinar é acreditar, e por isso, estamos juntos com esse time que tem se destacado por toda sua história e representatividade no futebol brasileiro”, diz Hang.

O patrocínio da Havan com o Santos FC teve início neste mês de março com duração de um ano, a princípio.

O gerente de Novos Negócios da Havan, Lucas Hang, acompanhou a visita e ressalta que a parceria com o Santos já é um grande sucesso. “Estamos muito entusiasmados em, agora, fazer parte da trajetória desse time, que é um dos mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. Temos certeza que será um grande ano para Havan e o Peixão”.