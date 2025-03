A residência da família Abravanel foi palco de um encontro entre grandes nomes do empresariado e da comunicação no Brasil. Entre os convidados de destaque estava Luciano Hang, fundador da rede de lojas Havan, cuja presença reafirma sua proximidade com uma das famílias mais influentes do país.

Conhecido pelo espírito empreendedor e por sua forte presença no varejo, Hang mantém uma relação de longa data com os Abravanel, especialmente por meio do SBT, emissora que historicamente tem parcerias comerciais com sua rede de lojas. Sua presença no jantar evidencia não apenas o reconhecimento mútuo entre as famílias, mas também o respeito e a sintonia entre seus negócios.

Além de Luciano Hang, o evento contou com a participação de outras figuras ilustres, como Aracy Wolf, empresária e rosto icônico da Top Therm; Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma; Laerte Codonho, criador da Dolly; e as filhas de Silvio Santos: Renata Abravanel, presidente do conselho do Grupo Silvio Santos; Patrícia Abravanel, apresentadora e comandante do “Programa Silvio Santos”; e Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Mais do que um simples encontro social, o jantar reforça os laços entre a família Abravanel e grandes empresários do país, consolidando a influência dessas personalidades em diferentes setores da economia e da mídia.