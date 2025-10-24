O empresário Luciano Hang vive um momento especial em sua vida pessoal: ele será avô em 2026. O filho caçula, Matheus Hang, e a noiva Ana Laura Maestri esperam uma menina, que se chamará Olívia.

A revelação foi feita na manhã desta sexta-feira, 24, no Centro Administrativo da Havan, em Brusque – SC, durante uma surpresa preparada pelo próprio Luciano para o filho, junto com colaboradores do projeto cegonha. Entre emoção e alegria, o empresário celebrou a novidade junto com os colaboradores da empresa.

“Sempre digo que as pessoas precisam ter filhos, porque eles são uma dádiva e dão sentido à vida. Estou muito feliz por essa nova fase do Matheus e da Ana Laura. Agora, o mundo azul da família Hang ganha um toque de rosa também”, afirmou Luciano.

Matheus também demonstrou muita alegria nesse momento especial. “Estamos muito felizes com essa nova fase, e ansiosos pela chegada da Olívia”. Agora, além do título de “véio da Havan”, Luciano Hang celebra o novo papel de vovô da Olívia.