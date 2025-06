O apresentador Luciano Huck esteve em Camboriú nesta terça-feira, 25, para a gravação de mais um episódio do quadro Lar Doce Lar, do programa Domingão com Huck. Desta vez, a homenagem foi para a família Lamin, que comoveu o país ao autorizar a doação dos órgãos do filho João Pedro, de apenas 11 anos, após sua morte em decorrência de um AVC em 2023. A história sensibilizou a equipe do programa que escolheu a família para receber uma nova moradia.

A antiga residência da família, feita de madeira, apresentava graves problemas estruturais. Sem condições de realizar uma reforma, Jéssica e Samuel Lamin se viram obrigados a buscar um imóvel para alugar e passaram a viver de forma provisória. Foi nesse contexto de reconstrução da vida que a participação no programa surgiu como um respiro: a nova moradia, erguida em cerca de 45 dias, se tornou símbolo de recomeço e reconhecimento diante da escolha generosa do casal, que salvou vidas mesmo em meio ao luto. A gravação contou com a presença de fãs, vizinhos e moradores da região, que acompanharam a chegada do apresentador e o momento da entrega.

A comoção em torno da história da família começou após a divulgação do gesto de solidariedade dos Lamin, que decidiram, sem nunca terem conversado diretamente sobre o tema, doar os órgãos do filho. O coração de João Pedro foi transplantado para Lavínia, uma menina de 12 anos de Minas Gerais, que enfrentava meses de internação à espera de um doador. O primeiro encontro entre as famílias aconteceu em outubro do ano passado e, desde então, a conexão se fortaleceu. O episódio gravado em Camboriú será exibido no Domingão com Huck, no próximo dia 6 de julho, na TV Globo.