A catarinense Gellato, marca que completa 8 meses no mercado com seu licor de pistache, fecha 2025 com resultados que surpreenderam até seus fundadores: 15 mil unidades vendidas e presença em mais de 700 pontos de venda em Santa Catarina e mil em todo o Brasil, entre bares, casas noturnas, restaurantes, lojas de conveniências, adegas, supermercados, entre outros. Para 2026, a meta da marca é crescer entre 30% e 40%, ampliar a distribuição nacional — em especial o mercado de São Paulo — e consolidar o posicionamento premium.

É o primeiro verão do Gellato — e a temporada chega para consolidar um produto que nasceu pequeno, cresceu rápido e ganhou espaço nas principais casas da região Sul, movido por aceitação espontânea e um posicionamento premium. O lançamento é uma iniciativa dos empresários Leonardo Ventura, Arthur Saito e Elimar Oliveira, três amigos que decidiram empreender e colocar no mercado um licor sofisticado, com proposta gourmet e identidade forte.

Ventura resume o espírito que guiou o projeto desde o início: “Somos uma empresa de amigos que resolveu empreender. O trabalho nesses primeiros meses foi quase artesanal – não o produto, que é extremamente técnico e refinado, mas o processo, a entrega, a construção de marca. Somos jovens empreendedores que acreditam no que criamos. O Gellato tem alma, tem identidade, e isso aparece na reação das pessoas quando provam.”

Lançado em 27 de março, o Gellato rapidamente ultrapassou o comportamento comum de marcas novas e transformou seu primeiro ciclo em um case de expansão acelerada. O Gellato é um licor de pistache de textura cremosa e sabor marcante, que une o doce a um toque salgado e amendoado, com uma nuance floral e textura aveludada, que remete aos gelatos italianos.

Crescimento fora da curva

Logo nos primeiros 40 dias, o e-commerce registrou mais de 400 garrafas vendidas. Pouco depois, o licor já integrava o portfólio de três distribuidoras do Sul reconhecidas por operar produtos premium. “Essas distribuidoras não pegam qualquer marca. Estar nelas tão cedo mostrou que o mercado entendeu nossa proposta e enxergou qualidade no produto”, explica Ventura.

A marca passou então a ocupar bares e casas de referência em Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Porto Alegre, Curitiba e Tubarão, como Safari, Fish and Co, 300 Jurerê, Cenna, Terraza, Hike, Amaité, 300 Porto Alegre, Coolture, Heaven, Angra, Senhorita, Duplex, Dry Moments, Espartano, Donno, Cafe De La Musique, Bar do Preto e Limits.

Até então com apenas cinco meses de mercado, o Gellato conquistou espaço em algumas das principais festas de Gramado/RS, como a Mirada, durante as celebrações do Festival de Cinema de Gramado no calendário da Serra Gaúcha. “Para uma marca tão jovem, estar nas principais festas de Gramado durante o festival de cinema foi um marco. Ali percebemos que o Gellato tinha virado objeto de desejo”, afirma Léo Ventura.

No mesmo mês, impulsionada pela visibilidade e por recompras no varejo, a marca bateu seu recorde: quase 4 mil garrafas vendidas somente em agosto.

Varejo, expansão nacional e primeiros números robustos

A entrada nas redes supermercadistas Imperatriz, Imperatriz Gourmet e Prado ampliou a presença da marca no varejo tradicional, fortalecendo o tráfego de turistas – algo estratégico para o primeiro verão do Gellato. A partir de setembro, o licor começou a chegar organicamente a cidades de todas as regiões do país: Fortaleza, Brasília, Ribeirão Preto, Santos, Vila Velha, Goiânia, Saquarema, Rio de Janeiro, entre muitas outras.

As vendas acumuladas do ano alcançaram 15 mil unidades, número acima das expectativas iniciais. “Nossa projeção era atingir 2 mil unidades por mês apenas no segundo ano. Em vários meses, já chegamos perto disso. A aceitação superou tudo o que imaginávamos”, comenta Ventura.

Ronaldo Fenômeno, Reebok e Fórmula E: os marcos inesperados

Ao longo do ano, o Gellato também avançou em conexões estratégicas no universo de grandes eventos. Entre os últimos marcos de 2025, o Gellato esteve presente, em 13 de novembro, no evento beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e sua esposa Celina Locks, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Entre marcas premium internacionais, o licor foi o único representante da categoria presente, selecionado por seu posicionamento e qualidade. “A garrafa estava ao lado de gigantes e isso amplia muito a nossa visibilidade”, diz Ventura.

A marca também apresentou o produto para o time de organização da Fórmula E no Brasil, evento que aconteceu em São Paulo no último final de semana, em um movimento de aproximação que abriu portas para futuras ativações. Segundo Leonardo Ventura, o encontro foi positivo e gerou boa receptividade. “Foi um relacionamento muito legal. Mostramos o Gellato como opção para futuras ações e tivemos uma resposta bastante aberta da equipe”, afirma.

A entrada do Gellato no calendário oficial da Reebok também se destaca. A conexão surgiu de forma espontânea: após provar o licor em um evento particular, o diretor de marketing da marca vislumbrou ações com o Gellato para os eventos de final de ano da empresa. O Gellato passa a integrar o Anuário Reebok, evento que reúne cerca de 300 convidados — entre sócios globais, influenciadores, jornalistas e empresários — com degustação e um drink especial preparado para a ocasião, além de estar inserido como um produto parceiro Reebok no país, alcançando um público de 12 mil alunos das unidades Cidade Jardim e Vila Olímpia.

A parceria inclui ainda participação em duas aulas temáticas do Natal Reebok e presença na premiação dos Top 50 Personais do ano.

“A Reebok veio até nós. Isso não estava no planejamento e mostra o poder do produto quando ele encontra o público certo. O que construímos até agora foi na raça, com identidade, relacionamento e muita entrega. Agora estamos prontos para um ciclo ainda maior”, conclui Ventura.