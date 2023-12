Eli Ogliari festejou 70 anos na quarta-feira, 6, e reuniu mais de 100 pessoas para a comemoração, entre os convidados estava Ernestina, de 101 anos, mãe da aniversariante. A comemoração foi planejada pelos três filhos, Fabrício, Luiz Antonio e Susymeri Ogliari, como forma de gratidão a tudo o que fez pela família, e aconteceu na Casa Atlântica, propriedade de 1890 que foi adquirida por Antonio Ogliari em 2007. Após reformas, a casa hoje é mantida pela empresa e é sede de eventos e reuniões com representantes comerciais e clientes de todo o país.

“O Natal é uma data muito especial para nossa família. Sempre comemoramos com todos as diversas razões que há para celebrar a vida e a família. É um período que envolve todas as famílias de nossos colaboradores e parceiros ligados a Atlântica,” comemora Eli.

A Casa Atlântica recebe decoração especial alusiva ao Natal pelo décimo ano. A decoradora Doca Curcio conduziu toda a ambientação dos espaços até a data do aniversário de Eli Ogliari, num trabalho que perdurou duas semanas e redecorou onze ambientes. Os itens de acervo pessoal de Eli Ogliari deram o tom à Casa Atlântica, mesclando com o mobiliário da residência e itens das coleções que a Toalhas Atlântica apresentou na estação.

Confira nas fotos de Silvana Hellmann quem esteve no evento: