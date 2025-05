A norte-americana Alo Yoga abriu sua primeira loja no Brasil nesta quinta-feira, 22, no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A marca, conhecida por unir moda e bem-estar, passa a integrar o circuito nacional com peças esportivas de alto desempenho e itens casuais.

O coquetel de inauguração reuniu nomes de destaque da moda, entre eles as modelos Isabeli Fontana e Daiane Sodré, e a catarinense Maria Klaumann, rosto das campanhas da marca. Maria, uma das principais representantes da operação no país, também foi anfitriã do encontro exclusivo de bem-estar promovido pela Alo na terça-feira, 20, em São Paulo.

Presente em diferentes países e com forte apelo entre celebridades, influenciadores e atletas, a Alo Yoga dá início à sua expansão no Brasil. Estão previstas mais duas unidades até o fim de 2025, incluindo uma loja em Belo Horizonte.