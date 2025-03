Na última quarta-feira, dia 26, a Molas Brusque, uma das principais fabricantes de molas do Brasil, foi novamente reconhecida pela John Deere com o prêmio Achieving Excellence em em Indaiatuba – SP. Este é o terceiro ano consecutivo que a Molas Brusque se destaca na avaliação rigorosa da gigante americana, conquistando o título de Fornecedor Partner, a mais alta honraria do programa de avaliação de fornecedores da marca.

O programa Achieving Excellence da John Deere é uma das iniciativas mais prestigiadas no setor, que avalia criteriosamente seus fornecedores com base em fatores como qualidade, pontualidade na entrega, alinhamento de processos, relações comerciais e criação de valor. Para conquistar o título de Fornecedor Partner, as empresas precisam demonstrar excelência constante em todas essas áreas, e a Molas Brusque tem se destacado nesse cenário, atendendo a todos os critérios exigidos.

Juliane Fisher, diretora da empresa, falou sobre a importância deste reconhecimento. “Este prêmio reflete o nosso esforço contínuo em oferecer produtos de alta qualidade e serviços excepcionais aos nossos parceiros. Ser reconhecida pela John Deere, especialmente pelo terceiro ano consecutivo, é um grande orgulho para todos nós da organização”.

A Molas Brusque também enfatiza sobre os desafios do processo de avaliação e os critérios rigorosos que a empresa precisa atender. “A John Deere não premia apenas a qualidade dos produtos, mas também o alinhamento de processos, a entrega pontual e nossa capacidade de agregar valor aos seus projetos. Isso exige de nós uma gestão eficiente e constante inovação”, garante Juliane.

O prêmio não apenas celebra o histórico desempenho da Molas Brusque, mas também reforça sua posição como um dos principais fornecedores do setor agrícola brasileiro, um dos segmentos mais importantes para a companhia. Além disso, consolida sua reputação como parceira estratégica da John Deere. A premiação fortalece ainda mais o compromisso da empresa com a excelência, inovação e crescimento sustentável, pilares essenciais para seu sucesso no mercado com produtos de alta qualidade e o alto padrão de exigência necessário para se manter entre os principais fornecedores do setor agrícola global.