Reter talentos tem sido um dos maiores desafios do mercado de trabalho nos últimos anos. Uma pesquisa divulgada em 2024 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), baseada em mais de 53 mil desligamentos voluntários, revelou que os principais motivos de saída foram a busca por novas oportunidades e a insatisfação com a remuneração.

Atenta a esse cenário, a Molas Brusque, fabricante catarinense de molas e arames conformados com mais de 40 anos de mercado e com atuação nos segmentos agrícola, automotivo e ferroviário, criou o Programa Bonificação por Metas (BPM) – iniciativa que conecta gestão de processos, desempenho e reconhecimento, valorizando de forma concreta o comprometimento dos colaboradores.

O BPM pode acrescentar até R$ 500 por mês ao salário do colaborador, totalizando R$ 6 mil ao ano. Ele está baseado em apenas três indicadores: Assiduidade, Qualidade percebida pelo cliente e excelência no Programa 5S (metodologia japonesa voltada à organização do ambiente de trabalho e ao aumento da eficiência com redução de desperdícios).

Na prática, isso significa que somente sendo assíduo, o colaborador já está apto a receber um adicional de R$ 250. Caso não haja reclamações de clientes, soma-se mais R$ 150. E, se o setor cumprir os objetivos do 5S, o ganho aumenta em mais R$ 100. Os recursos são distribuídos aos colaboradores em parceria com uma rede de supermercados local – sob forma de crédito mensal.

Segundo Juliane Fischer, diretora da Molas Brusque, o programa tem um propósito claro: engajar pessoas, estimular a colaboração e alinhar os esforços ao resultado da empresa. “Nosso programa de bonificação valoriza o esforço de cada colaborador, o cuidado coletivo e a satisfação do cliente. Ao unir indicadores individuais, como absenteísmo, com métricas coletivas, como o 5S por área, e globais, como a redução de reclamações, garantimos equilíbrio e foco no que realmente sustenta nosso crescimento: pessoas comprometidas, equipes engajadas e clientes satisfeitos”.

Os resultados já confirmam o impacto da iniciativa. Desde a implementação – em janeiro, a taxa de turnover e absenteísmo apresentaram queda de 65% e 40%, respectivamente, evidenciando a efetividade da estratégia.

Além de reduzir índices de rotatividade, a iniciativa reforça a convicção da Molas Brusque de que o sucesso da empresa está diretamente ligado ao bem-estar e ao desenvolvimento de seus colaboradores. Reconhecer o esforço individual e coletivo é, acima de tudo, reafirmar que cada pessoa é parte fundamental da trajetória de mais de 40 anos da companhia.