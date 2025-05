Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do agronegócio pode crescer até 5% em 2025. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por sua vez, projeta uma safra recorde de 325,7 milhões de toneladas de grãos na temporada de 2024/2025. Esse movimento deve aquecer toda a cadeia de suprimentos, incluindo a demanda por componentes industriais de alto desempenho.

Com o avanço da mecanização no campo e as perspectivas otimistas para o agronegócio brasileiro neste ano, a Molas Brusque, fabricante catarinense com 40 anos de atuação, acompanhou a Agrishow, maior feira do setor, e busca ampliar sua linha de soluções industriais voltadas à produção agrícola.

A iniciativa inclui o fornecimento de molas de compressão, barras de torção e conjuntos sob medida para fabricantes de colheitadeiras, implementos e equipamentos de transporte rural. Os produtos são projetados para operar sob condições severas, com foco em durabilidade, resistência à fadiga e ganho de performance. Durante a Agrishow foi identificada pela empresa uma forte demanda por pintura das molas mais eficazes, e de uma maneira geral falta de apoio do governo para o agronegócio.

Apesar dos desafios macroeconômicos, como inflação acima da meta e custos de produção elevados, a empresa aposta na resiliência do setor. “O agro é estratégico e se mantém como motor da economia. Estamos nos preparando para atender à próxima fase de expansão com inteligência técnica e compromisso com a produtividade sustentável, além de buscar melhorias logísticas e programas de redução de desperdício que ajudem a equilibrar custos sem comprometer a qualidade.”, completa Juliane Fischer, diretora da Molas Brusque.

Atualmente, a Molas Brusque fornece soluções para diferentes setores, como automotivo, eletrodoméstico, máquinas industriais, linha branca, ferroviário, construção civil e mineração, mas tem intensificado os investimentos no segmento agrícola, com foco em parcerias com OEMs (fabricantes de equipamentos originais) e distribuidores especializados.

“O crescimento do agro exige soluções técnicas robustas e adaptadas à realidade do campo. Com mais de 4 décadas no mercado, buscamos sempre investir em engenharia aplicada e customização para atender exatamente às demandas de produtividade do produtor rural”, afirma Juliane.

Ao investir em molas de qualidade comprovada, os agricultores e empresas do setor agrícola podem aumentar a eficiência de suas operações, reduzir os custos de manutenção e prolongar a vida útil de seus equipamentos.