Desde maio de 2023, a Molas Brusque tem desempenhado um papel essencial no desenvolvimento do time infantil Abel Moda Vôlei, patrocinando um projeto de iniciação esportiva que está mudando a realidade de crianças em Brusque. Mais do que um apoio financeiro, essa parceria representa sonhos realizados, oportunidades criadas e impactos profundos na formação de jovens atletas.

A contribuição da Molas Brusque permite que o projeto ofereça aulas de vôlei gratuitas para crianças das redes pública e privada, além de investir na compra de uniformes, materiais esportivos e na contratação de profissionais altamente capacitados.

Um exemplo inspirador desse impacto é a trajetória de Júlia Bergmann, que iniciou sua jornada no projeto ainda na infância. Após passar pelo time de base e ingressar no profissional de Abel Moda Vôlei, Júlia tornou-se uma das principais jogadoras da seleção brasileira de vôlei, destacando-se no cenário nacional e internacional. Sua história serve como modelo para as novas gerações, mostrando que, com dedicação e apoio, os sonhos podem se tornar realidade.

Para Maurício Thomas, treinador da equipe, os benefícios vão além do esporte. “A Molas Brusque tem sido fundamental para o crescimento e a continuidade do projeto. Mais do que ensinar o vôlei, proporcionamos lições de vida, como disciplina, respeito e trabalho em equipe, que preparam as crianças para desafios dentro e fora das quadras”, afirma Maurício.

O impacto do patrocínio vai muito além dos números. Em 2024, 250 crianças foram atendidas pelo projeto, sendo 200 da rede pública, segundo Alexandre Olinger, vice-presidente do Instituto Abel. Juliane Fischer, diretora da Molas Brusque, reforça o propósito da empresa. “Sempre acreditamos no poder transformador do esporte, não apenas para o desenvolvimento físico e cognitivo, mas também como uma ferramenta para formar cidadãos responsáveis e engajados com a sociedade.”

Os recursos fornecidos pela Molas Brusque e outras empresas parceiras são aplicados no pagamento dos profissionais, aquisição de uniformes e materiais esportivos como bolas e redes. Assim, as aulas gratuitas, oferecidas três vezes por semana, possibilitam que as crianças desenvolvam habilidades motoras, trabalho em equipe e liberdade de expressão, afirma Maurício.

Além do impacto na formação social e esportiva, o projeto tem revelado novos talentos. Alunas como Vitória Stofela e Sarah Mey Mannrich treinaram com o time profissional do Abel Moda Vôlei e participaram dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), conquistando o título da etapa regional. Essas histórias exemplificam o potencial do projeto em preparar futuras promessas do voleibol.

Há mais de 13 anos, o projeto Abel tem oferecido aulas gratuitas para crianças de Brusque, sendo que 70% dos participantes vêm de escolas públicas. “Essas crianças, que talvez não tivessem acesso a um esporte de qualidade, encontram aqui não só uma prática esportiva, mas também suporte emocional e materiais de alto padrão”, explica Maurício.

Essa parceria entre a Molas Brusque e o Instituto Abel Vôlei vai além do esporte: é uma ferramenta para construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Juntos, estão oferecendo às crianças a oportunidade de crescer, aprender e, acima de tudo, se apaixonar pelo esporte, transformando vidas dentro e fora das quadras.