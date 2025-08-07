O Hotel Monthez vem passando por uma série de investimentos nos últimos anos. Parte de um plano que ultrapassa os R$ 8 milhões entre 2024 e 2025, o hotel agora inicia a reforma do restaurante, um dos espaços mais simbólicos do empreendimento.

Assinado pelo escritório Moderne Arquitetura, o projeto traz uma releitura do ambiente que busca alinhar funcionalidade e acolhimento, valorizando ainda as perspectivas visuais para a cidade e o skyline de montanhas. A proposta prevê alterações estruturais, como o novo layout aberto com cozinha show, além da adoção de um sistema digital de pedidos no café da manhã. A área externa também será revitalizada, integrando as áreas sociais do edifício com fluidez e vitalidade.

A integração com o exterior foi um dos pilares direcionadores do projeto. A vista privilegiada foi potencializada com aberturas amplas e uma transição fluida entre os ambientes internos e a natureza ao redor. Essa conexão visual e sensorial amplia a experiência do usuário e reforça a atmosfera acolhedora do espaço.

O uso de materiais naturais, como o mármore, o travertino bruto e a madeira, traz autenticidade e sofisticação aos ambientes. “Buscamos respeitar a essência clássica do hotel, incorporando-a a uma linguagem mais contemporânea, marcada por novos usos, espacialidades e conexões visuais”, explica Iohana Zen Cherem, arquiteta e sócia da Moderne Estudio de Arquitetura.

Além disso, a nova setorização dos ambientes de bar e restaurante reorganiza os fluxos, aprimora o uso do espaço e promove mais conforto e funcionalidade para hóspedes e visitantes.

“Nosso foco é criar um ambiente moderno, mas que preserve a tradição de hospitalidade e nossa identidade, que sempre foram nossa marca registrada”, afirma Zen, diretor do hotel.

A renovação acontece em um momento positivo para o turismo em Santa Catarina. De acordo com o Ministério do Turismo, o Estado recebeu mais de 198 mil turistas internacionais apenas em janeiro de 2025, o melhor início de ano desde 1990. Esse crescimento, segundo Zen, tem impulsionado a procura por experiências mais completas, com hospedagem, gastronomia e estrutura alinhadas às expectativas de um público cada vez mais exigente.

Além do restaurante, com entrega prevista para outubro, o processo de modernização abrange apartamentos, áreas comuns e espaços de lazer, em uma renovação que atualiza a infraestrutura do Monthez sem romper com os traços que construíram sua identidade ao longo dos anos.