Colaborou Camila Souza
A comerciante Lilian Vandresen faleceu nesta quarta-feira, 3, aos 68 anos, em decorrência de um câncer. Lilian deixa o marido, Marcolino Vandresen, e três filhos: o empresário Maicon Vandresen, a professora e advogada Thais Vandresen e a médica dermatologista Nadine Vandresen.
O velório ocorre nesta quinta-feira, 4, na Capela Mortuária de Brusque, até às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Além dos filhos, Lilian também deixa três netos.