A filantropa Yvonne Thereza Niemeyer Renaux faleceu nesta segunda-feira, 20, aos 97 anos. Mona, como era conhecida, estava internada desde sexta-feira, 17, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Yvonne deixa cinco filhos, 12 netos e 19 bisnetos.

Em vida, Yvonne atuou em importantes projetos sociais e filantrópicos pelo país, como a Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem de Malta. Yvonne era viúva do industrial têxtil Ingo Arlindo Renaux – neto do Cônsul Carlos Renaux, e filho de Guilherme Renaux, que foi presidente da Fiesc entre 1961 e 1966, e proprietário do jornal O Município na década de 1980.