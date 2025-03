A movimentação de passageiros internacionais nos aeroportos de Santa Catarina segue em alta neste início de 2025. Nos dois primeiros meses do ano, foram registrados 410 mil passageiros, um crescimento de 63% em relação ao mesmo período de 2024. O número já representa 46% de todo o fluxo internacional do ano passado. Os dados são da Gerência de Aeroportos, da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF), com base em informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Desde 2023, o estado acumula um crescimento de 552% na movimentação internacional, consolidando-se como o terceiro maior fluxo de passageiros do país. O governador Jorginho Mello destacou a importância das conexões diretas com o exterior, operadas por companhias como Copa Airlines, no Panamá, e TAP Air Portugal, em Portugal, e reforçou o compromisso do estado em ampliar ainda mais essas rotas. Segundo o secretário da SPAF, Beto Martins, a expectativa para 2025 é ultrapassar 1,1 milhão de passageiros internacionais. “O desempenho dos primeiros meses mostra que essa meta é possível de ser atingida”, afirmou.

O setor de cargas internacionais também registrou alta no primeiro bimestre de 2025. Foram movimentadas 1.056 toneladas, um crescimento de 46,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume já equivale a 21,4% de toda a movimentação de cargas internacionais de 2024.

A movimentação doméstica de passageiros também apresentou crescimento. Entre janeiro e fevereiro de 2025, 1,1 milhão de passageiros viajaram pelos aeroportos do estado, um aumento de 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aeroporto de Florianópolis teve o maior movimento, com 1,027 milhão de passageiros, sendo 617,1 mil em voos domésticos e 410 mil em voos internacionais. Navegantes registrou 375,8 mil passageiros, seguido por Chapecó, com 85,7 mil, Joinville, com 79,3 mil, Jaguaruna, com 17,5 mil, e Correia Pinto, com 3,4 mil passageiros.

No setor de cargas, Florianópolis liderou a movimentação com 2 mil toneladas, sendo 964,2 toneladas domésticas e 1.056 toneladas internacionais. Navegantes movimentou 883,5 toneladas, Joinville registrou 198 toneladas, Chapecó teve 132,1 toneladas e Jaguaruna, 30,2 toneladas.

Os números reforçam a importância dos aeroportos catarinenses no cenário nacional e internacional, impulsionando o turismo, a economia e a logística no estado.