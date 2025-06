Colaborou Mariana Parra

No próximo domingo, 29, o palco do Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque será tomado por muita música. A Associação Artístico Cultural de Brusque – Assac realiza a 21ª edição do evento Músicos em Harmonia, que já virou tradição no calendário cultural da cidade.

Criado em 2003, o projeto tem uma proposta simples, mas poderosa: reunir músicos de diferentes estilos e gerações numa noite em que a amizade e o amor pela música falam mais alto que qualquer cachê. “É um evento que emociona porque coloca no mesmo palco professores, alunos, amigos e músicos de longa data. É uma grande confraternização musical”, conta Eneida Schaefer, presidente da Assac.

Este ano, a edição integra as comemorações dos 53 anos da associação, que desde 1971 vem escrevendo sua história na formação musical de Brusque. Entre os nomes já conhecidos do público brusquense estão o acordeonista Bruno Moritz, o violonista de sete cordas Rodrigo Erbs, o cantor Rodrigo Vechi, além de um grupo de pianistas da própria escola da Assac: Irene Moritz Vechi, Elisabeth Cavalca Bork, Célia Loyola Walendowsky, Eloísa Marques Prudêncio, Carolina Pereira Willrich, Rafaela Krieger e a própria Eneida Schaefer.

Um dos momentos mais aguardados será a participação do grupo vocal Polakinhas de Brusque, que vai apresentar canções no idioma polonês. “Fazemos questão de valorizar também as nossas raízes culturais. Ter o grupo cantando em polonês é um presente para Brusque, que tem essa ligação tão forte com a cultura europeia”, destaca Eneida.

Com cinco décadas de atuação na Assac, Eneida Schaefer é hoje uma das figuras mais respeitadas da educação musical em Santa Catarina. Convidada ainda jovem pelo pianista Jorge Hartke (in memoriam), ela segue criando e inovando o cenário cultural local.

“O público se encanta ao ver tantos músicos tocando juntos, seja a quatro mãos, oito mãos ou até mais. Já tivemos apresentações com vinte mãos em cinco pianos. É uma emoção difícil de descrever”, lembra.

Ao longo dos anos, a Assac promoveu projetos que ultrapassaram os limites da cidade, como o Concurso Nacional de Piano Edino Krieger, em 1988, e a Bienal Internacional de Artes, em 1989, que reuniu mais de três mil obras de artistas de vários países.

Serviço

O quê: Músicos em Harmonia – 21ª edição

Quando: domingo, 29 de junho, às 19h

Onde: Teatro do Cescb – rua Pedro Werner, 180, Brusque

Ingressos antecipados: R$ 50 – através do WhatsApp 47 9 9952-9806