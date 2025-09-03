A Smart Air Climatizadores confirma presença na 23ª edição da Febrava – Feira Internacional de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento de Ar e de Águas -, que será realizada entre os dias 9 e 12 de setembro, em São Paulo. Consolidada como a principal feira da América Latina voltado ao ecossistema AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração), o evento se tornou referência global em tecnologia e inovação para o setor.

Segundo a ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), o setor deve movimentar mais de R$ 54 bilhões em 2025, impulsionado pelas ondas de calor, pela urbanização acelerada e pela crescente exigência por eficiência energética. Só em 2024, houve um aumento de 20% na procura por equipamentos com fluidos de baixo impacto ambiental.

Com foco em soluções sustentáveis e acessíveis, a Smart Air apresentará seus principais modelos de climatizadores evaporativos para diferentes perfis de aplicação, incluindo os portáteis SA-9000, SA-12000D e SA-23BT, e os industriais SA-1000J, SA-20 e SA-30. Dois novos lançamentos serão destaque no estande: o SA-3500, voltado ao público residencial e comercial, e o robusto DA-60000, para ambientes industriais.

“A Febrava não é apenas uma vitrine de produtos, mas um ponto de convergência entre inovação, negócios e soluções climáticas de impacto. Para nós, é uma oportunidade estratégica de estar em contato direto com os grandes players e com um público técnico altamente qualificado”, afirma Rafael Barbosa, CEO da Smart Air.

Com o tema “No Clima da Inovação”, a feira contará com mais de 600 marcas nacionais e internacionais e deve atrair 25 mil visitantes. Os pilares desta edição – eficiência energética, descarbonização, inovação e qualificação técnica – refletem os novos rumos de um setor cada vez mais comprometido com metas ESG e com o enfrentamento das mudanças climáticas.

Ao participar da Febrava, a Smart Air reafirma seu papel na vanguarda da climatização sustentável. Em meio aos desafios energéticos e ambientais que marcam a nova era da refrigeração, a empresa se posiciona como protagonista na transformação do setor, apresentando soluções acessíveis, inteligentes e alinhadas às exigências de um futuro mais eficiente e consciente.

Serviço:

O quê: 23ª edição da Febrava

Quando: 9 a 12 de setembro de 2025

Onde: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1 – 5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900)

Ingressos: https://www.febrava.com.br/pt-br/credenciamento.html