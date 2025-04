Na quarta-feira, 2, foi realizado o evento Mulheres que Inspiram, realizado na DVA Mercedes-Benz, em Blumenau, teve suas inscrições esgotadas, reunindo cerca de 200 mulheres. Entre as convidadas especiais, esteve a dermatologista Nadine Vandresen, CEO do Grupo NV, que compartilhou sua trajetória e insights sobre saúde, genética e longevidade – pilares fundamentais da abordagem holística de sua clínica. Com uma visão integrada, que vai além da estética superficial, Nadine destacou como esses fatores impactam diretamente o bem-estar e a autoestima, reforçando a importância do cuidado de dentro para fora.

Durante sua palestra, a médica dermatologista enfatizou a necessidade de um tratamento global e contínuo, respeitando a genética e as particularidades de cada paciente. Essa filosofia é a base do trabalho desenvolvido na clínica NV, que reúne uma equipe altamente qualificada, incluindo a ginecologista Caroline Leal, especializada em saúde da mulher e reposição hormonal, dermatologista Lara Ruschel, médica integrativa funcional Daniela Alves Salvador, nutricionista Muriel Lauth e Lucas Morastoni, médico especialista em transplante. Juntos, esses profissionais oferecem uma abordagem integrada para longevidade e rejuvenescimento.

Recentemente, Nadine recebeu um convite para representar o Brasil no AMWC 2025, em Mônaco, um dos congressos mais prestigiados da medicina estética mundial. Em março durante o evento, apresentou suas técnicas exclusivas para o rejuvenescimento do terço superior da face e anunciou um protocolo inédito para o tratamento do lipedema, uma condição inflamatória crônica que afeta muitas mulheres. Esse reconhecimento internacional reforça seu papel como uma das maiores referências em estética no Brasil, especialmente no sul do país, onde sua clínica se destaca como líder no segmento.

O Mulheres que Inspiram também prestou homenagem às mulheres que tiveram suas histórias destacadas ao longo da campanha do projeto, reconhecendo suas contribuições à sociedade. Além de Nadine, o evento contou com a presença de personalidades como Maitê Lang, fundadora da Nugali, e Susymeri Ogliari, diretora da Toalhas Atlântica. Durante sua participação, Nadine reforçou a importância de dar voz às mulheres, incentivando-as a explorar seu potencial máximo e conquistar seus objetivos. Sua presença e a troca de experiências com outras líderes demonstram seu papel não apenas como referência na medicina estética, mas também como agente de transformação no cenário empresarial brasileiro.

“Ontem vivi um momento muito especial no evento Mulheres que Inspiram. Ao lado de convidadas brilhantes, compartilhamos nossas histórias, desafios e conquistas como empresárias e mães na atualidade. Falei sobre saúde, genética e longevidade para um grupo seleto de mulheres incríveis, em uma troca rica e inspiradora. E, para minha surpresa, ainda fui homenageada – um reconhecimento que me deixou profundamente honrada”, destaca a médica dermatologista.

Esse reconhecimento consolida ainda mais o legado de Nadine Vandresen como uma profissional referência na área, destacando-se não apenas em tratamentos estéticos de ponta, mas também em uma abordagem integral e humanizada, com foco na saúde e no bem-estar feminino.