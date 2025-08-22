Nos dias 23 e 24 de agosto, São Paulo foi palco do Gain Latam 2025 (Galderma Aesthetics Injector Network), considerado o maior evento privado de estética injetável da América Latina. Reunindo médicos de referência de diversos países, o encontro combina palestras científicas, demonstrações práticas e discussões sobre tendências globais adaptadas à realidade latino-americana, além da apresentação de protocolos inovadores com produtos como Sculptra® e Restylane® Skinboosters™.

A médica Nadine Vandresen, CEO do Grupo NV – referência em estética avançada no Sul do Brasil, esteve entre os destaque da edição. Parceira de longa data da Galderma, a dermatologista já participou de diferentes edições do Gain no Brasil e no exterior. “É um evento fechado, voltado exclusivamente para médicos, onde estão reunidos os maiores injetores do mundo. Além da atualização científica, é um espaço de troca real. A cada edição, volto para a clínica com uma visão ampliada e renovada sobre como cuidar melhor dos meus pacientes”, afirma.

Embora os temas da edição 2025 ainda estejam em sigilo, Nadine antecipa que a atenção deve se voltar para a associação de injetáveis – como bioestimuladores, toxina botulínica e ácido hialurônico – tanto na prevenção quanto no tratamento do envelhecimento facial. “Nos últimos anos, vimos conceitos que mudaram a prática clínica, como o Relax & Refresh, unindo toxina a skinbooster, ou o Firm & Lift, que combina ácido hialurônico ao Sculptra. Acredito que desta vez haverá foco em protocolos de flacidez corporal, estruturação facial e técnicas específicas para olhos, rugas finas e sustentação”, projeta.

A presença no Gain Latam acontece em um momento de expansão para Nadine Vandresen. Em março, a dermatologista foi convidada pela Galderma para apresentar sua técnica exclusiva de rejuvenescimento do terço superior da face no AMWC (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress), em Mônaco, um dos eventos de maior prestígio internacional da área. “A Galderma tem um papel decisivo na minha trajetória. Esse convite representa o reconhecimento do trabalho que desenvolvemos e também um incentivo para continuar inovando e levando aos pacientes tratamentos que realmente transformam vidas”, destaca.

À frente do Grupo NV, clínica sediada em Brusque (SC), Nadine conduz um centro reconhecido entre os mais completos do país em estética avançada. No espaço, desenvolveu protocolos exclusivos que combinam tecnologia de ponta – como Vectra XT, Emface, Ultraformer MPT, Fotona, Zye Laser, Bodytite Inmode, Coolfase, Emsculpt Neo e Cooltech – a uma visão integrativa de saúde, nutrição e longevidade. Em sua fase mais recente de expansão, a clínica incorporou a tecnologia coreana Coolfase, a MesojectGun, as ponteiras robóticas do Fotona, como a T-Runner, e a ponteira fracionada FS01, reforçando seu posicionamento de vanguarda em tratamentos personalizados e de alta performance.

“Cada congresso reforça por que escolhi esse caminho. Nosso trabalho vai além de rejuvenescimento. O objetivo é devolver confiança, autoestima e saúde. O Gain Latam é um espaço de aprendizado que impacta diretamente a vida de cada paciente que passa pela Clínica NV”, finaliza.