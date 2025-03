A dermatologista e CEO do Grupo NV, Nadine Vandresen, foi convidada pela Galderma para palestrar no AMWC 2025 (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress), um dos maiores e mais prestigiados eventos globais de estética e medicina anti-envelhecimento. O congresso acontece nos dias 27, 28 e 29 de março, em Mônaco, reunindo especialistas de renome mundial.

Integrando um seleto grupo de 40 profissionais, Nadine apresentará sua técnica de rejuvenescimento do terço superior da face, com foco em resultados naturais e duradouros, especialmente na região dos olhos. Parceira de longa data da Galderma, ela é reconhecida por sua visão inovadora e abordagem holística, o que reforça sua importância no cenário internacional.

À frente do Grupo NV, Nadine é referência em estética e dermatologia avançada no Sul do Brasil. Em 2023, foi listada pela Galderma como uma das 30 profissionais em ascensão no país e também recebeu destaque na Forbes Brasil, o feito se repetiu em 2024. Agora, levar sua expertise para um evento desse porte consolida ainda mais seu compromisso com a excelência e a inovação.

“Participar do AMWC não é apenas um marco na minha carreira, mas também um reconhecimento do trabalho que desenvolvo com minha equipe. É uma oportunidade de levar nossa expertise a um nível internacional e trazer o que há de mais avançado para nossos pacientes”, afirma a especialista.

Além de sua atuação na dermatologia, Nadine também se destaca como empreendedora. Em 2022, iniciou a construção de sua clínica, concluída em setembro de 2024. Durante esse período, aprimorou seus conhecimentos em gestão, finanças e marketing, garantindo um espaço totalmente dedicado à saúde dermatológica e ao bem-estar feminino.

A inovação é um dos pilares do Grupo NV, que investe em tecnologia de ponta como Vectra XT, Emface, Sculpt Neo e Ultraformer MPT. Além disso, conta com uma equipe altamente qualificada para oferecer tratamentos personalizados e de excelência.

O AMWC tem um papel fundamental na disseminação de conhecimento e no desenvolvimento de novas abordagens para o rejuvenescimento. Ao levar sua experiência para Mônaco, Nadine reforça seu compromisso com a inovação e garante que o Grupo NV continue sendo referência em saúde, beleza e autoestima no Sul do Brasil.