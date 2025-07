A Nissan Barigüi recebeu convidados em Brusque para o lançamento nacional do Nissan Kicks 2026. Os novos modelos do SUV foram lançados simultaneamente em todas as concessionárias Nissan, por meio de uma live com o CEO global da marca, Ivan Espinosa. O gerente da Nissan Barigüi de Brusque, Ademir Ferreira, destaca que o novo Kicks foi redesenhado para oferecer um visual mais contemporâneo e uma experiência de condução aprimorada.

“É um carro mais robusto, dinâmico. O público da Nissan vinha buscando um carro mais requintado e foi isso que a marca trouxe com o novo Kicks. Muita tecnologia embarcada e um grande diferencial: o sistema de condução semiautônomo”.

O novo Nissan Kicks chegou ao mercado brasileiro com quatro versões: Sense, Advance, Exclusive e Platinum. A versão Platinum conta com um teto solar panorâmico, atendendo a um pedido dos clientes. Os preços variam de R$ 159.990 a R$ 199.000, dependendo da versão.

“Estamos muito felizes em receber tantas pessoas aqui para o lançamento do novo Kicks. O brusquense estava sentindo muito a falta da Nissan na cidade. Estamos há pouco mais de um ano estabelecidos em Brusque e com um público cada vez mais fiel”, ressalta o gerente.