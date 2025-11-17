A jornalista Ana Paula Dahlke juntou-se com André Cantoni, Joice Cantoni e Maycon Souza para apresentar o Blumenpass, aplicativo que une experiências e aproxima o consumidor de estabelecimentos de Blumenau e região no formato “compre um, ganhe outro”. O pré-lançamento ocorreu na sexta-feira, 14.

A ideia surgiu em janeiro, durante um jantar, onde foram discutidos os principais objetivos da solução: aproveitar a base de seguidores do Blumencast, podcast apresentado por André e Joice Cantoni, que já frequentavam restaurantes através das indicações da página, para ampliar essa visibilidade com ainda mais benefícios, tanto para consumidores quanto para estabelecimentos parceiros.

O pré-lançamento acontece com quase 100 estabelecimentos já cadastrados, destacando também o atendimento B2B, com proposta de oferecer o aplicativo para funcionários de empresas. “Inovação é o que posso destacar. As empresas geralmente costumam dar brindes, que nem sempre são usados, então eu e meus sócios pensamos: que bacana seria se a empresas pudessem oferecer aos seus colaboradores a oportunidade de conhecer novos estabelecimentos na região, movimentando ainda mais a economia e gerando ainda mais valor como marca empregadora”, destaca Ana Paula Dahlke, sócia e responsável pelo RP e braço B2B do Blumenpass.

A expectativa é que ao menos 10 mil usuários estejam cadastrados até o fim de 2026. Além disso, a expansão territorial também está no radar. Além de Blumenau e região, o Litoral Norte será a próxima aposta da novidade com diferenciais que vão repercutir positivamente essa região.