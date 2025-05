Em um mundo onde o digital dita as regras, a comunicação corporativa evolui a passos largos. Nos últimos anos, as empresas começaram a perceber que a forma tradicional de recrutamento e interação com seus funcionários já não está mais alinhada com as expectativas da nova geração de trabalhadores. A Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) e a Geração Alpha (a mais nova, nascida a partir de 2013) estão imersas em um ambiente digital onde a interação acontece principalmente por meio de plataformas como o TikTok, Instagram e outras redes sociais, e as empresas estão se adaptando a essa realidade para atrair e reter talentos.

Entre as companhias que estão se destacando nesse processo de adaptação está a Arrazantty Fitness, uma marca de moda fitness que incorporou uma trend do Tik Tok em sua estratégia de marketing e recrutamento. Segundo Renan Wernz Tolotti, diretor da empresa, vê no conteúdo uma forma de conexão entre gerações. “Eu sou Millennial e já não consigo me relacionar com os Zs e os Alphas. Eles já falam diferente, já agem diferente, e eu já virei um tiozão”, brinca.

O vídeo em questão segue uma trend bastante popular no TikTok e Instagram Reels, que envolve o conceito de “roteiro falso”. Essa tendência começou a se espalhar entre criadores de conteúdo e empresas, onde um colaborador aparece questionando se o roteiro está correto, geralmente com um tom de brincadeira e um pouco de mistério. A frase inicial, “Tem certeza que esse roteiro está certo?”, já se tornou uma espécie de gancho para o público, gerando curiosidade sobre o que virá a seguir. O objetivo é criar um conteúdo que seja ao mesmo tempo engraçado, leve e, ao mesmo tempo, de fácil consumo.

O truque do vídeo está nas expressões e nos elementos típicos da internet, que fazem parte do cotidiano dos jovens. Frases como “Hello divas e divos” ou “Trampar aqui é babilônico” são usadas para misturar o sério com o irreverente, criando um ambiente de trabalho que transcende as barreiras da formalidade. Ao empregar uma linguagem que é imediatamente reconhecível para a Geração Z e Alpha, a empresa não só chama atenção, mas também diz, de forma implícita, como é fazer parte daquele time: criativo, dinâmico e sintonizado com a cultura digital.

Segundo uma pesquisa global da Deloitte de 2024, 44% das pessoas indicaram que recusariam ofertas de trabalho de empresas cujos valores não correspondam aos seus princípios éticos. Não se trata apenas de um emprego, é uma busca por algo que vá além do salário. Para a Geração Z, o trabalho deve ser uma extensão de seus valores e interesses pessoais, e as empresas precisam refletir isso, não só nos produtos que oferecem, mas na cultura e no ambiente de trabalho.

Tolotti relata que o impacto interno foi imediato. Jovens aprendizes e colaboradores entre 18 e 20 anos reagiram de forma entusiasmada à iniciativa. “Eles comentaram e acharam super divertido a gente participar disso. Não esperavam que a direção fosse apostar no vídeo, e tantos jovens participaram animadamente”, conta o diretor.

Para ele, os pilares que mais atraem os jovens profissionais são diversidade e inovação, pontos que são valorizados pela empresa. “A Arrazantty é uma empresa muito aberta à tecnologia. Usamos inteligência artificial para pesquisa de tendências, inovamos no parque fabril, pensamos fora da caixa e a direção ouve muito os funcionários e a equipe. É uma empresa que realmente abraça o novo”, afirma. Isso não só humaniza a marca, mas também permite que os funcionários se sintam mais próximos da cultura da empresa e do processo criativo, algo altamente valorizado pela Geração Z e Alpha.