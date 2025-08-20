O Grupo O Boticário acaba de anunciar a chegada ao município de Guabiruba, com a inauguração de uma nova franquia no primeiro semestre de 2026. A cidade, que já era atendida por meio do canal de venda direta desde 2011, agora passa a fazer parte do plano de expansão física da marca, com uma loja nos mesmos padrões de qualidade, experiência e atendimento da unidade de Brusque.

A decisão de instalar uma operação em Guabiruba é resultado direto do crescimento econômico e da consolidação da marca na região. “Hoje atuamos focados em expansão de mercado. Nossas estratégias comerciais visam garantir cada vez mais participação no setor de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria (HPC) em Brusque e região. Atualmente, a cada cinco itens vendidos nessa categoria, um passa pelos nossos canais de venda ou multimarcas do grupo. Queremos alcançar 26% desse mercado até 2030”, explica Izabele Cristine, franqueada local.

A chegada da nova franquia vem para sustentar fisicamente esse crescimento projetado de demanda, consolidando a presença do Grupo no Vale do Itajaí. A estrutura em Guabiruba seguirá os mesmos padrões da loja de Brusque, com ambiente moderno, acessível e voltado para a excelência no atendimento.

A expansão para Guabiruba reforça o compromisso do Grupo O Boticário com o desenvolvimento regional, a geração de empregos locais e a oferta de uma experiência de marca completa e próxima da comunidade. A operação será liderada por Izabele Cristine de Souza e Lindomar Luiz Junior, franqueados que passaram por um criterioso processo de formação junto à franqueadora para garantir a continuidade do legado da marca com visão de futuro. “Estamos muito felizes em anunciar essa novidade. Guabiruba cresceu, se desenvolveu e está pronta para receber uma operação própria do Boticário”, afirma Izabele.

Essa novidade fez parte de um plano maior de expansão regional, que incluiu também a inauguração de dois centros logísticos em Santa Catarina, localizados em Brusque e Laguna. Os dois centros, com 1.160 m² de área total, foram inaugurados no dia 16 de julho e atende mais de 2 mil revendedores, funcionando ainda como espaço de capacitação com a criação da “Escola do Revendedor” e do “Espaço da Beleza”, iniciativas voltadas para qualificação em vendas e conhecimento de produtos.

Com essa movimentação, o Grupo O Boticário dá mais um passo estratégico rumo ao fortalecimento de sua atuação em Santa Catarina, levando à Guabiruba toda a estrutura, inovação e excelência que já são referência na loja de Brusque.