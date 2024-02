Com Isabel R. Almeida

Nesta manhã de sexta-feira, 2, Heloisa Schurmann participou das homenagens para Iemanjá, em Salvador. A ativista passou a semana na Bahia, onde mora um dos seus filhos. No dia 2 de fevereiro é comemorado o Dia de Iemanjá, conhecida também como rainha do mar. Praticantes da umbanda, do candomblé e simpatizantes se reúnem para lançar oferendas e expressar seus pedidos e agradecimentos à divindade.

Heloisa Schurmann é uma das líderes da expedição Voz dos Oceanos, realizada pela Família Schurmann, que tem como objetivo a conscientização da poluição de plásticos nos oceanos e o engajamento social em busca de soluções. A expedição tem apoio do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, e passa por 65 pontos de parada, documentando diariamente a poluição plástica.

A primeira metade da expedição foi concluída em novembro, na Nova Zelândia. Para a segunda etapa, que se iniciará ainda neste semestre, serão utilizados dois veleiros, o Kat, que seguirá pela rota internacional, saindo da Nova Zelândia e um segundo veleiro que percorrerá a costa brasileira, partindo de Florianópolis. Em ambas as embarcações velejarão membros da Família Schurmann a bordo.

Nas redes sociais, foram compartilhadas imagens dos velejadores e membros da expedição jogando flores no oceano como oferenda a Iemanjá. “Com muita emoção, joguei minhas flores no mar agradecendo a proteção que Iemanjá sempre nos deu. Pedi a ela bênçãos para que continuemos a navegar na Voz dos Oceanos, protegendo sua casa, seu lar, os mares e as águas do planeta. Fiquei muito feliz de ver que a maioria das oferendas de Iemanja eram de flores naturais, em cestos de palha e pouquíssimas oferendas em plástico. Isso me deu uma alegria muito grande, esse respeito que as pessoas estão tendo e desenvolvendo pela nossa rainha do mar”, relata Heloisa Schurmann em vídeo gravado na praia do Rio Vermelho, em Salvador, e publicado no Instagram.