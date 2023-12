Com Isabel R. Almeida

A cantora, compositora e ex-The Voice Brasil, Jade Baraldo, de Brusque, lançou o EP Infame na última sexta-feira, 1. O álbum é inspirado nos aprendizados que um relacionamento amoroso pode trazer e mistura gêneros como MPB, Rock, Jazz e Deep House.

O projeto ao todo tem cinco faixas, e junto ao EP, a cantora também lançou o clipe ‘Xorá’, continuação do clipe de ‘Fim de Festa’, música também presente no álbum e lançada dia 27 de outubro. Jade conta que o processo de composição de ‘Xorá’ foi feito em uma madrugada. Nesta semana, o lançamento Xóra foi capa e #1 na playlist Palco POP, no Spotify.

“Eu estava querendo botar para fora essa coisa de você estar fazendo tudo por uma pessoa e ela só te esnoba e se aproveita, mas ao mesmo tempo não quer te largar e te deixa ali no banho Maria. E ‘cara, se você está em cima do muro, eu não estou mais e já era, acabou’ e isso dá o fim para o relacionamento. Você dá um basta e a pessoa volta atrás e fica choramingando por perdão. A música fala sobre essa reviravolta que ocorre dentro do relacionamento”.