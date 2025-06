O padre e educador social Vilson Groh recebeu, nesta terça-feira, 27, um dos principais reconhecimentos institucionais do Governo Federal. Durante cerimônia realizada em Brasília, no Palácio Itamaraty, o Conselho da Ordem de Rio Branco, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, concedeu a ele o grau de Comendador.

A honraria reconhece o trabalho realizado por Groh ao longo de mais de quatro décadas em comunidades periféricas, por meio da educação, da cidadania e da promoção da justiça social. “Foi um momento muito interessante. É um reconhecimento a toda nossa rede, porque a medalha personifica, mas eu sempre digo que é um reconhecimento extremamente coletivo”, afirmou. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades e homenageados.

Criada em 1963, a Ordem de Rio Branco reconhece serviços relevantes prestados à sociedade brasileira em diversas áreas. O grau de Comendador é concedido por decreto presidencial, atualmente assinado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Nascido em Brusque, Groh é um dos nomes mais respeitados do país na atuação social com base na fé cristã. Fundador do IVG (Instituto Padre Vilson Groh), lidera uma rede de organizações que atua na Grande Florianópolis, voltada à transformação de realidades por meio da educação, empreendedorismo e inclusão social. Com mais de 43 anos de atuação nas bordas do sistema, Groh é reconhecido por sua dedicação ao fortalecimento da juventude e das comunidades em situação de vulnerabilidade, mantendo como princípio central o compromisso com a dignidade humana.