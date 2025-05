A agência boutique Paes e Lima Comunicação, com sede em Florianópolis, iniciou 2025 com a chegada de novos clientes ao seu portfólio. Entre os destaques estão o Sindicato dos Auditores Estaduais de Finanças Públicas de Santa Catarina (SINDAF SC), o Salão da Indústria de Esquadrias e Vidro (SAIE VETRO), a marca de licor Gellato, a Bella Hub de Talentos, a confeitaria Júlia Cherem Doces Momentos e a dermatologista Débora Cadore, referência na área com mais de duas décadas de experiência.

Sob a direção do jornalista e empresário Davi Paes e Lima, a agência completou cinco anos de atuação em março de 2025, com foco em assessoria de imprensa, marketing de influência e produção de conteúdo.

Entre os clientes que seguem no portfólio estão marcas consolidadas como o Grupo Pereira, responsável pelas redes Fort Atacadista e Farmácia SempreFort em Santa Catarina, a Vektor Energia, com sede em Joinville, e a feira O Negócio da Moda, que completa 10 anos e terá novas edições em diferentes estados do país.

Desde março, a agência também coordena o relacionamento com a imprensa regional do Congresso Latino-americano da Wapor, considerado o maior evento dedicado à pesquisa de opinião pública, comportamento eleitoral e comunicação política. A décima primeira edição foi realizada pela primeira vez em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, entre os dias 28 e 30 de abril.