A Urbano Alimentos lançou a nova Panqueca Americana do Stitch, novidade da linha Urbano Kids em parceria com a Disney. Inspirado no personagem de Lilo & Stitch, o produto é feito com farinha de arroz e aveia, sem glúten, e busca transformar refeições em momentos leves e divertidos.

Para divulgar a novidade, a marca contou com a influenciadora Dani Choma, que participou da pré-estreia do novo filme do Stitch em um evento oficial da Disney. A escolha reforça o tom familiar e acolhedor da campanha.

“Unir a força da marca Urbano à magia da Disney é um movimento que nos enche de orgulho. E trazer influenciadoras como a Dani, que representam com verdade os momentos em família, potencializa ainda mais essa conexão com o nosso público”, afirma Janine Franzner Klitzke, marketing da Urbano.

A campanha inclui ações digitais, ativações em pontos de venda e parcerias com criadores de conteúdo ligados ao universo infantil. O produto já está disponível nos supermercados.