O Aeroporto Internacional de Navegantes registrou um aumento expressivo de 16% no fluxo de passageiros no ano passado em comparação com o período pré-pandemia. Entre os aeroportos fora das capitais brasileiras, o terminal é o segundo em movimentação, ficando apenas atrás do Aeroporto de Campinas, em São Paulo. Mas a popularidade e a alta procura tem um preço alto para quem procura o destino.

A coluna fez simulações de passagens para este final de semana, e o menor custo para ir de São Paulo até Navegantes ficou na casa dos R$ 4.071, compreendendo ida e volta entre 23 e 26 de fevereiro. A coluna simulou nas mesmas datas outros destinos, internacionais, decolando de São Paulo: Buenos Aires (R$ 1.817), Assunção (R$ 1.611), Montevideo (R$ 1.208), Bariloche (R$ 2.390), Miami (R$ 3.636) e Los Angeles (R$ 3.849).

Negociações com o governo federal

Com intuito de encontrar alternativas para ampliar o transporte aéreo aos brasileiros, as companhias aéreas apresentaram em dezembro a primeira etapa do plano para oferecer passagens a preços mais acessíveis aos usuários. Entre as principais medidas apresentadas pelas cias são: valores mais acessíveis para bilhetes comprados com até 14 dias de antecedência da data da viagem, inclusão de serviços de remarcação sem cobrança de taxa adicional, oferta de tarifas mais acessíveis para compras realizadas em determinados dias da semana; aumento no número de oferta de voos e ampliação da frota aérea.

No mesmo encontro, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou que as ações apresentadas pelas aéreas são fruto do constante diálogo que o ministério tem feito junto às empresas com objetivo de ampliar o modal e o tornar mais acessível a todos os brasileiros. O ministro também mencionou que o trabalho do governo é constante e que novas ações para tornar o serviço mais acessível aos passageiros podem ser anunciadas a qualquer momento pelos prestadores de serviço aéreo.

“Por orientação do presidente Lula, a gente tem buscado alternativas para que possa diminuir o custo da passagem aérea e, automaticamente, soluções que possam fortalecer mais o consumidor final. Para termos preços mais acessíveis aos brasileiros, é necessário um esforço coletivo e um diálogo constante. Estamos no caminho certo e esperamos que mais brasileiros possam viajar nos próximos meses”, completou Costa Filho.

Principais medidas apresentadas pelas aéreas para baratear o valor do bilhete aéreo

Azul

Comercializar 10 milhões de assentos até R$ 799 a partir de 2024;

Marcação de assento e bagagem despachada para compras realizadas de última hora;

Gol

A partir de 2024, disponibilizar 15 milhões de assentos com preço de até R$ 699;

Promoções especiais e, com mais de 21 dias de antecedência, preços entre R$ 600 e R$ 800;

Tarifas de assistência emergencial – 80% de desconto;

Latam