A empresária Patrícia Bleyer Archer, à frente da Paty Bleyer Boutique, foi convidada nesta quinta-feira, 14, para o desfile da estilista mineira Patrícia Bonaldi durante a próxima agenda do New York Fashion Week. Archer está numa lista com dez principais clientes da marca para o encontro, que irá ocorrer em 16 de setembro, no Chelsea Industrial, em Nova Iorque.

A estratégia de Patrícia Bonaldi para o desfile em Nova Iorque alcança agora a presença de multimarcas, como a Paty Bleyer Boutique, além das listas com celebridades e formadores de opinião. A PatBo, marca de Bonaldi, estreou no NYFW em 2021 para fortalecer sua presença global, e desde então, já vestiu celebridades como Jennifer Lopez, Camila Cabello e até Beyoncé durante a Renaissance World Tour.

Em conversa com o blog, Patrícia Bleyer Archer conta com entusiasmo a forma que recebeu o convite. “É uma honra, e mostra o resultado do trabalho que temos feito com a marca na região”, destaca. Durante o NYFW, Patrícia Bonaldi apresentará a coleção Latin Soul, que celebra a pluralidade do continente em cores e bordados – marca registrada da estilista.