Colaborou Larissa Santana

O empresário Pedro Schmitt, grande entusiasta da relação entre Guabiruba com Karlsdorf-Neuthard, na Alemanha, foi homenageado por sua atividade diplomática entre as duas cidades. O evento ocorreu durante as comemorações do jubileu no sábado, 17.

Schmitt é representante do BSG (Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft) para Santa Catarina, e foi um dos grandes responsáveis pela estreita relação entre as duas cidades. A BSG, fundada em 2007 na Alemanha, tem como objetivo fortalecer os laços entre as associações locais do norte de Baden e os descendentes de imigrantes de Baden nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Durante o evento, o presidente da BSG, Sven Weigt, destacou a importância das parcerias que são formadas com o coração, ressaltando a contribuição de Pedro Schmitt e do ex-prefeito Egon Klefenz, que deram o pontapé inicial a essa união.

A parceria entre Guabiruba e Karlsdorf-Neuthard, que foi oficializada há 13 anos com a assinatura do certificado de irmandade, tem raízes profundas. Para Pedro Schmitt, a homenagem foi um momento de grande honra, especialmente por reconhecer o trabalho realizado em uma terra ligada aos seus antepassados.

Em conversa com o blog, Schmitt destacou a importância da continuidade dessa parceria, afirmando que espera que as futuras gerações aproveitem as oportunidades oferecidas por esse vínculo, especialmente no campo profissional e educacional, onde a Alemanha tem muito a oferecer. O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, também se fez presente e aproveitou a ocasião para agradecer aos fundadores da parceria, reafirmando o compromisso do município com a manutenção e o fortalecimento desses laços.