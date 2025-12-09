A Pelznickelplatz chega à 13ª edição em Guabiruba e vai reunir diversas atrações nos fins de semana dos dias 12 a 14 e 19 a 21 de dezembro, com apoio da CRF Construtora. O evento é realizado pela Sociedade do Pelznickel, uma iniciativa cultural fundamental para a preservação da tradição natalina centenária trazida por imigrantes europeus para o interior de Santa Catarina. O Pelznickel, conhecido popularmente como o Papai Noel do Mato, é uma figura natalina típica da cultura alemã, ainda pouco conhecida no país, o que torna a Sociedade um diferencial na cultura local.

A diretora de projetos da CRF, Jordana Fischer, destaca a relevância do patrocínio ao evento: “Nosso envolvimento com a Sociedade do Pelznickel reflete o nosso compromisso em apoiar a cultura e as tradições que definem a identidade das comunidades onde atuamos. A figura do Pelznickel é uma riqueza histórica e folclórica. Ao apoiar a Sociedade, garantimos que essa tradição, que gera grande visibilidade midiática e atrai visitantes de diversos estados, continue viva para ser transmitida a novas gerações de crianças e adultos.”

Pela primeira vez, a Pelznickelplatz tem venda antecipada de ingressos online, oferecendo mais comodidade ao público que deseja garantir sua participação na nova sede: o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, no bairro Planície Alta. O ingresso dá acesso único ao Caminho da Tradição e acesso livre às demais áreas, como Praça de Alimentação, Mercado de Natal e Parque Infantil.

Outro destaque deste ano é a ampliação da Praça de Alimentação, que passa a ocupar um espaço coberto sete vezes maior do que em anos anteriores. O local terá uma variedade de sabores e empreendimentos da cidade e região, incluindo comidas típicas, pratos artesanais e sobremesas. Ao todo, mais de 10 operações gastronômicas foram aprovadas para atuar nos dois fins de semana. Além da gastronomia, o evento também contará com o Mercado de Natal, que vai reunir empreendedores locais em estandes com produtos natalinos, artesanato, itens personalizados, chocolates, livros e lembranças temáticas da cultura do Pelznickel.