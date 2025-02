Colaborou Bruna de Santis

O podcast Por Falar em Administração – PFA alcançou um marco significativo nesta quarta-feira, 12, às 14h, ao celebrar seu 100º episódio e apresentar o portal PFA, uma nova plataforma voltada para empreendedores e administradores da região. O espaço digital reúne conteúdos exclusivos, promovendo conhecimento, networking e ferramentas para o crescimento empresarial.

O episódio especial contou com a participação de Danilo Rezini e André Rezini, presidente e diretor do Brusque F.C., que compartilharam suas experiências no futebol e os desafios da gestão do clube, que recentemente se tornou a Sociedade Anônima de Futebol – SAF

No portal PFA, os usuários terão acesso a resumos dos episódios, artigos de colunistas, notícias do setor empresarial e bastidores exclusivos do podcast. Além disso, a plataforma disponibiliza insights estratégicos e ferramentas práticas para quem deseja se destacar no mundo dos negócios.

Criado em 2022 pelo empresário e consultor Claudemir Marcolla, o PFA nasceu com a proposta de entrevistar empresários da região de Brusque, destacando o impacto do empreendedorismo no desenvolvimento local. Em janeiro de 2024, a jornalista e empresária Ana Massambani passou a integrar o time de apresentadores, trazendo novas perspectivas ao programa.

Atualmente, o podcast soma 100 episódios transmitidos ao vivo e está disponível em 14 plataformas de streaming. Os episódios vão ao ar semanalmente toda quinta à noite. O canal também conquistou reconhecimento no YouTube, tornando-se parte do Clube de Canais e do Clube de Criadores, iniciativas que oferecem mentoria e suporte para a produção de conteúdos de alto nível.