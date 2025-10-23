A Thozen Construtora e Incorporadora apresentou nesta quinta-feira, 23, um complexo de saúde em Porto Belo que terá investimento na casa de R$ 200 milhões, em parceria com a Clínica Via Imagem. O novo complexo terá 30 mil m² de área construída, sendo 6 mil m² dedicados somente ao hospital. Além disso, o complexo contará com áreas de gastronomia, lazer, entretenimento e área comercial com lojas.

O hospital será a âncora do complexo, com 30 leitos, seis salas cirúrgicas, duas de pequenos procedimentos, e capacidade para atender mais de 200 pacientes por dia em três consultórios simultâneos. Além de atendimento clínico, o empreendimento terá especialidades como diagnóstico por imagem, centro laboratorial, ressonância, tomografia, densitometria, mamografia, raio-X, além de pronto atendimento 24 horas. Com a previsão de atendimento em capacidade máxima até 2029, a intenção ainda é de firmar convênio com o SUS. A projeção ainda é de gerar 150 novos postos de trabalho apenas no hospital.

“[…] Com a expansão do mercado imobiliário local e o aumento da população, que deverá crescer consideravelmente nos próximos anos devido aos novos empreendimentos, era urgente que a cidade recebesse investimentos na área da saúde. Esse projeto vai impactar positivamente a vida das pessoas que moram e visitam a cidade, além de impactar a atração de novos investimentos imobiliários”, afirma Magnos Franzen de Souza, presidente da Thozen Construtora e Incorporadora.

O hospital será administrado pela Clínica Via Imagem, empresa de Xanxerê que realiza mais de 50 mil exames/ano. “[…] Será uma mudança de paradigma para a cidade e um importante passo para atender a demanda crescente por saúde de qualidade”, afirma Marines Bertolo Peres, diretora técnica da Clínica Via Imagem.

Já Eduardo Polese Manzke, diretor médico da Clínica Via Imagem, destaca a relevância do hospital para a Costa Esmeralda. “[…] A crescente demanda por serviços de saúde de alta qualidade, combinada com a expansão da cidade, torna a construção desse hospital essencial para o futuro da região. Ele não só vai atender a uma necessidade urgente da comunidade, mas também vai posicionar Porto Belo como um centro de excelência na saúde”, conclui.