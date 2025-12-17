O mercado imobiliário de Brusque se prepara para receber o Reno, nova torre do consolidado Riverside. Esta é a penúltima e com a estrutura vertical mais alta do condomínio, com 22 pavimentos ao todo, e a missão incorporada pela CRF Construtora em oferecer apartamentos mais amplos aos encontrados nos lançamentos recentes da cidade. Inspirado na força e na grandiosidade do Rio Reno, que atravessa a Europa, o projeto reúne soluções voltadas ao lazer e à qualidade de vida.

Com opções de até quatro suítes, três vagas e 254m² de área privativa, as unidades incluirão também coberturas duplex exclusivas. Além de amplas, as plantas são inteligentes para garantir conforto, amplitude, iluminação natural e ventilação cruzada ideal em cada apartamento. Essas características elevam a sensação de bem-estar e reforçam a proposta de um verdadeiro refúgio premium no centro da cidade.

A amplitude do Reno estende-se à área de lazer, com mais de 1.000 m² dedicados ao bem-estar e diversão. O condomínio oferece uma variedade de comodidades, incluindo bosque privativo, piscina, jacuzzi, salão de festas, espaço gourmet, academia, salão de jogos, brinquedoteca, espaço kids, playground, espaço pet, quadra poliesportiva, futebol society, pista de skate e sistema de vigilância 24h.

“O Riverside é um condomínio à frente do seu tempo, com bosque privativo e estrutura wellness para uma comunidade que entende a importância de viver bem. O Reno acompanha o propósito do condomínio, trazendo ainda grandes plantas para o projeto como resposta ao nosso público que pensa grande”, revela Jordana Fischer, diretora de projetos da CRF Construtora.

O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Rodrigo Kirk (in memoriam), foi concebido para entregar um empreendimento singular e atemporal. A arquitetura traz linhas contemporâneas, puras, assimétricas e um desenho minimalista, que se destacam de forma sutil, mas impactante. Elementos como lâminas que ligam a torre ao térreo e a entrada com pé-direito duplo reforçam a personalidade do projeto e a integração total com o condomínio. Para facilitar o acesso a essa nova referência em moradia de alto padrão, a CRF anunciou a opção de parcelamento direto com a empresa em até 120 vezes, uma condição de mercado significativamente elevada para o segmento.

