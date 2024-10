A Kohll Beauty, marca de cosméticos de Brusque, assinou a beleza de três desfiles durante a Semana de Moda de Paris, em parceria com o maquiador brasileiro Marcello Costa. Na terça-feira, 24, a marca esteve presente no desfile da designer belga Florentina Leitner, já na sexta-feira, 27, no da LinQi e encerrou a participação na segunda-feira, 30, com o desfile da Theunissen. O resultado foi aclamado pela Federação de Alta-Costura e Moda de Paris, responsável por definir as datas e locais do evento.

“Ao utilizar a base, por exemplo, sei que os ativos de skin care na composição irão cuidar e tratar a pele das modelos e não causar irritabilidade. Outra coisa que me preocupo é com a transferência da base, pois estamos lidando com peças que vão ser desfiladas, principalmente de alta costura e ready to wear, e como a base da Kohll Beauty não transfere, ela se torna fundamental para manter essas peças, que são únicas, limpas de maquiagem”, garante o maquiador Marcello Costa.

Criada em 2021 por Florentina Leitner, designer austríaca, a marca, que leva o nome de sua criadora, faz alusão a personagens femininas, celebra a feminilidade e o prazer em se vestir. A coleção de Spring-Summer 2025 é inspirada no filme “O Último Unicórnio”, de Peter S. Beagle, e, para o desfile da Florentina Leitner, o maquiador utilizou os produtos da Kohll Beauty para desenvolver duas belezas diferentes: pele leve, com sardas e texturas amostras, em contraste com o olho preto e uma pele com efeito mate e olhos metalizados.

Já a LinQi, antiga Life on Left, celebra, na Semana de Moda de Paris, o novo nome da marca com a coleção “Après la Pluie”, depois da chuva, em português. Criada por Mme Lin, nomeada pelo Conselho Nacional de Moda como uma das dez melhores designers da China, a marca celebra a união da beleza e tradição chinesa e eleva o poder, a resiliência e a esperança das mulheres. Neste desfile, Marcello utilizou os produtos Kohll Beauty para criar uma pele leve, com batom e pontos de iluminação dourados.

Nas passarelas da Paris Fashion Week, a Theunissen, criada em 2021 por Ariane Theunissen, utilizou combinações monocromáticas de branco, azul, roxo, vermelho e preto, transparência e decotes para a coleção de Spring Summer 25. Para contrastar com as roupas, a beleza do desfile, realizada com produtos Kohll Beauty, consistia em pele iluminada com leve rosado nas bochechas e olhos marcantes com delineado gatinho e esfumado.

Parceria de longa data

O convite para a marca fazer parte dos desfiles veio do próprio Marcello Costa, que lidera o Team MC, equipe de profissionais formada por centenas de maquiadores, e o casting de beleza dos principais desfiles das semanas de moda. Ele explica que a durabilidade e a composição dos produtos foi o que lhe chamou atenção.

A parceria entre a marca e Marcello Costa começou em 2022, quando juntos assinaram a beleza de um desfile na New York Fashion Week. Marcello conta que os maquiadores do seu time continuaram usando os produtos e se fidelizam à marca logo depois da primeira colaboração.

“Outra razão para o convite à Kohll Beauty foi que os maquiadores do meu time continuaram, ao longo desses anos, usando a marca em seus kits de maquiagem. É um orgulho para nós brasileiros saber que profissionais como eles, que ganham e tem acesso aos melhores produtos do ramo, escolhem uma marca nacional”.

Para Helo Bertolini, CEO da Kohll Beauty, é marco para uma marca com três anos de existência já estar numa das principais semanas de moda no mundo. “Esta é nossa segunda participação em semanas de moda, e devemos repetir o sucesso que foi Nova York, onde voltamos com uma série de novos projetos. Este espaço consolidado é conquistado pelo reconhecimento do nosso público que engaja com a marca e nos lançam em territórios onde somente as maiores referências do mundo estão”, afirma.

Além do Brasil, a Kohll Beauty está presente nos Estados Unidos, Portugal e Itália. “A internacionalização da marca surge de encontro ao propósito em representar a beleza brasileira, não somente em seu país de origem. Nossas pesquisas e testes ocorrem em diversas regiões do país, justamente para estarmos alinhados com os variados tipos de pele e clima, para poder impulsionar a transmitir esta versatilidade dos produtos a outras etnias”, finaliza Helo Bertolini.