A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou por unanimidade dos vereadores presentes, na sessão desta terça-feira, 16, o Projeto de Lei Ordinária nº 292/2025, que autoriza a prefeitura a analisar como Projeto Especial o empreendimento denominado “Ski Planet”, de responsabilidade do Swiss Group, a ser implantado no bairro Nova Esperança, na região sul da cidade.

Na mensagem encaminhada ao Legislativo, a prefeita Juliana Pavan destacou que o projeto visa impulsionar o desenvolvimento da região sul de Balneário Camboriú, com estímulo ao turismo, lazer, comércio e negócios, além de ampliar os investimentos em infraestrutura urbana associados ao futuro empreendimento.

A proposta aprova formalmente a deliberação do Conselho da Cidade, o ConCidade-BC, que se manifestou favoravelmente à análise do empreendimento, conforme ata da reunião realizada em 7 de abril, além da audiência pública consultiva ocorrida em 9 de maio deste ano. A iniciativa tem respaldo nos artigos 156 e 157 da Lei Municipal nº 2.686/2006.

De acordo com o texto aprovado, o Ski Planet será implantado em um terreno localizado na Rua Pedras Brancas e poderá ser analisado de forma diferenciada nos três zoneamentos em que o terreno está inserido: ZACC IV, ZAN II e ZAN III, com parâmetros específicos de altura, ocupação e aproveitamento do solo para cada fração da área. Na área enquadrada como ZACC IV, a altura máxima permitida será de até 80 metros.

Já na ZAN II, o limite será de 54 metros. Na porção classificada como ZAN III, onde será instalada a chamada “Estação Alta”, o projeto prevê até quatro pavimentos, com área de ocupação de até 6.950 metros quadrados, além de pé-direito especial para comportar as pistas de ski e tubbing indoor. O empreendimento também inclui a previsão de um restaurante panorâmico 360°.

O projeto autoriza ainda ajustes técnicos, acréscimo de até 10% da área total prevista, retificação de cursos d’água eventualmente existentes e a implantação de acessos, passarelas, vias, contenções e estruturas de travessia, desde que respeitadas as normas ambientais vigentes e as diretrizes da Resolução do Consema nº 128/2019.

Também foi aprovada a Emenda Aditiva e Modificativa nº 3, dos vereadores Samir Dawud e Jade Martins. A emenda autoriza acréscimo de até 10% da área das Estações Baixa e Alta, cuja área de projeto é de 102.526,61 m², e também da área construída destinada a estacionamento, que soma 78.410,49 m². A ampliação só poderá ocorrer mediante novo requerimento, apresentação de projeto arquitetônico atualizado, ARTs e demais documentos técnicos, além do respeito integral aos índices urbanísticos, coeficientes e gabaritos previstos no Plano Diretor Municipal. Também será exigido o pagamento das taxas cabíveis e a apresentação de justificativa técnica comprovando a compatibilidade da ampliação com o entorno e as diretrizes urbanísticas vigentes.

O texto também redefine o artigo 3º, estabelecendo uma série de condicionantes obrigatórias, entre elas estão a garantia de acesso gratuito para escolas públicas do município, a inclusão do empreendimento nos roteiros oficiais de turismo, com sinalização bilíngue, e a promoção do turismo social, com cotas gratuitas destinadas ao Município. A emenda ainda prevê cooperação técnica com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e com instituições de ensino superior e técnico locais, além da realização de estudos de viabilidade para a reformulação do trevo de acesso ao bairro Nova Esperança. Também ficam previstas obras de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação, drenagem e calçadas paisagísticas com permeabilidade em diversas ruas do bairro Nova Esperança, além da implantação de sinalização turística urbana padronizada no entorno do empreendimento.

Nas áreas ambiental e de sustentabilidade, está previso que o projeto deverá contar com sistema de captação e reuso de águas pluviais, energia solar fotovoltaica com geração reversível, paredes verdes e telhados ecológicos, iluminação LED de baixo consumo, reflorestamento compensatório, além de ações de educação ambiental e interpretação ecológica voltadas à comunidade e aos visitantes.

A emenda também fixa uma contrapartida financeira de R$ 1 milhão, a ser destinada à Secretaria de Obras, com prioridade para investimentos em rede pluvial no bairro Nova Esperança. O pagamento será feito em duas etapas: 30% no momento da emissão do Alvará de Construção e 70% parcelados em 24 vezes, corrigidas pelo CUB/SC. A liberação do alvará fica condicionada à comprovação do pagamento da primeira parcela.