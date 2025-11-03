O ex-prefeito de Brusque, Roberto Prudêncio Neto, junto do pai, o desembargador e o inventor da urna eletrônica, Carlos Prudêncio, receberam na residência da família Prudêncio, nesta sexta-feira, 31, o prefeito de Karlsdorf-Neuthard, Harold Weschenfelder, e sua esposa, Helga, além de Ragnar Watteroth, também integrante da comitiva alemã. Participou ainda da visita o presidente da Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft (BSG), Valdir Riffel, que acompanhou a delegação durante a celebração dos 10 anos da cooperação climática entre as cidades co-irmãs.

No lado brasileiro da aliança, o ex-prefeito de Brusque foi uma figura central nas articulações do acordo assinado em 2015, durante sua gestão, com a comitiva alemã liderada por Christoph Schnaudigel. Fizeram parte daquela comitiva o então prefeito de Karlsdorf-Neuthard, Sven Weigt, e o ex-prefeito Egon Klefenz — amigo de longa data de Carlos Prudêncio e da família.

A relação entre as famílias Prudêncio e Weschenfelder, porém, é ainda mais antiga — remonta à infância de Roberto, que passava as férias na casa da família Weschenfelder, na Alemanha. Desde então, os laços de amizade e cooperação se mantêm vivos e sinceros, fortalecendo-se ao longo das décadas por meio de visitas recíprocas e de uma relação de confiança construída entre gerações.

“Entre tantos encontros nos últimos trinta anos, o mais marcante ocorre quando plantamos esta semente que hoje tem solidez em projetos de inovação, meio ambiente, educação e desenvolvimento urbano. Este acordo institucional e cultural é muito importante para o desenvolvimento do município, com frutos que perpetuarão nas próximas gerações”, comenta Prudêncio Neto.