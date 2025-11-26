O litoral de Santa Catarina está prestes a entrar em uma nova era de prestígio esportivo e atração de investimentos. Foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 28, que Porto Belo será o palco da mais nova unidade do renomado Rafa Nadal Tennis Centre. A inauguração, prevista para o final de 2028, insere o estado de Santa Catarina no circuito de experiências global no tênis. A confirmação ocorreu após uma nota publicada no instagram da Rafa Nadal Tennis Centre.
O empreendimento, que fará parte do ambicioso complexo turístico e imobiliário All Resort Porto Belo – desenvolvido pelo Grupo All Wert, trará a metodologia de treinamento do lendário tenista espanhol para a América do Sul, gerando uma onda de desenvolvimento econômico e oportunidades locais.
O centro esportivo será uma âncora de valorização para todo o All Resort Porto Belo, e contará com um total impressionante de 17 quadras de tênis, distribuídas para atender a todas as necessidades:
9 quadras ao ar livre
7 quadras indoor
1 quadra central
As superfícies de jogo terão a proporção ideal para o treinamento completo: 6 quadras de saibro – a superfície mais tradicional, e 11 quadras de piso rápido – padrão dos grandes Slams). O complexo incluirá ainda 8 quadras de padel – esporte em franca ascensão no Brasil, além de um café, uma loja de artigos esportivos e uma academia de uso exclusivo para atletas e visitantes.
O diferencial principal será a metodologia de treinamento, desenvolvida e refinada por Rafa Nadal e sua equipe de técnicos ao longo de mais de 20 anos no circuito profissional. O centro oferecerá programas para todas as idades e níveis de habilidade, desde crianças iniciantes até atletas de alto rendimento.rafa
Confira a nota na íntegra
O @rafanadaltenniscentre estará localizado em Porto Belo, no estado de Santa Catarina, e oferecerá instalações esportivas de nível mundial com 17 quadras de tênis (9 ao ar livre, 7 indoor e uma quadra central), com superfícies de saibro (6) e piso rápido (11). Além disso, contará com 8 quadras de padel, um café, uma loja de artigos esportivos e uma academia exclusiva para atletas e visitantes.
O novo centro, cuja inauguração está prevista para o final de 2028, oferecerá programas de tênis para jogadores de todas as idades e níveis, baseados na metodologia desenvolvida por Rafa Nadal e sua equipe de treinadores ao longo de mais de duas décadas no circuito profissional. O novo complexo fará parte do ambicioso projeto @allresortportobelo, desenvolvido pelo Grupo All Wert.
