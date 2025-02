Colaborou Larissa Santana

Porto Belo, no litoral catarinense, tem se consolidado como um dos maiores pólos de investimento e crescimento imobiliário de Santa Catarina. Reconhecida por suas praias paradisíacas e localização estratégica, a cidade tem atraído investidores e turistas, além de contar com um mercado imobiliário em expansão e grandes projetos urbanos. Um dos lançamentos mais aguardados de 2025 é o empreendimento Quadra27, localizado no bairro planejado VivaPark, um dos maiores e mais inovadores do setor.

Com números impressionantes de valorização, a cidade em Santa Catarina registrou, no primeiro semestre de 2024, a venda de 2.201 unidades, totalizando R$ 2,4 bilhões em transações imobiliárias, segundo dados da plataforma DWV. Esse crescimento é impulsionado pela localização estratégica da cidade, que fica entre Balneário Camboriú e Florianópolis, com fácil acesso à BR-101 e aos aeroportos, além de um crescente plano de desenvolvimento urbano.

A corretora de imóveis Raisa Alfino, da Imóveis Porto Belo, destaca a alta demanda por imóveis na região. “Essa região é única, com beleza natural incomparável, praias de águas cristalinas e uma infraestrutura turística em expansão. Sua localização privilegiada e a parceria público-privada garantem um crescimento planejado e sustentável”, afirma Raisa.

O VivaPark foi projetado pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner, e abrange 200 hectares e oferece uma integração perfeita entre natureza e infraestrutura moderna. O empreendimento Quadra27, com duas torres residenciais e comerciais, será um dos grandes destaques de 2025.

“Quadra27 é um projeto inovador, com design arrojado, sacadas escalonadas e fachada contemporânea assinada pelo escritório FGMF, de São Paulo. Localizado na entrada do VivaPark, terá fácil acesso à BR-101 e à praia”, comenta a corretora. O projeto também conta com o selo LEED, que atesta seu compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida.

A cidade litorânea também tem se destacado no turismo, com novos roteiros e o projeto de catamarã que facilitará o acesso à outras cidades. A cidade tem atraído não apenas turistas, mas também famílias que buscam qualidade de vida, com infraestrutura e serviços cada vez mais completos.

Além disso, o mercado imobiliário da região se caracteriza pela valorização constante. Raisa Alfino compartilha um exemplo de sucesso: “Em 2022, lançamos um studio no VivaPark por R$ 350 mil e, em fevereiro de 2025, mesmo com a obra ainda em fase inicial, a valorização já superou 70%, com o preço chegando a R$ 620 mil.”

O perfil dos investidores catarinenses também está mudando. Cada vez mais, as pessoas buscam empreendimentos com projetos arquitetônicos assinados por escritórios renomados, além de uma grande preocupação com paisagismo, sustentabilidade e certificações internacionais. A automação e a integração com tecnologias, como pontos de abastecimento para carros elétricos, também são aspectos valorizados.

O setor educacional de Porto Belo tem se expandido. Neste ano o Colégio Bom Jesus iniciou suas atividades no VivaPark, com capacidade para 700 alunos. Além disso, a Universidade Uniavan, a primeira da cidade, contribuirá para o desenvolvimento da região.

Porto Belo está se transformando em um destino imobiliário de destaque, com novas construções como o All Resort que contará com o Porto Belo Golf Clube, que prometem atrair investidores e turistas de todo o Brasil. “O All Resort contará com campo de golfe iluminado, quadras de tênis, uma piscina com ondas e novidades no montanhismo. São projetos que não existem em outro lugar”, comenta Ralfino.

Porto Belo é, sem dúvida, um dos destinos imobiliários mais promissores de Santa Catarina. O VivaPark, com sua integração entre qualidade de vida e natureza, é o lugar ideal para quem busca morar, investir ou passar momentos de lazer com conforto e inovação.