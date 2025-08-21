Sancionada em janeiro de 2025, a Reforma Tributária dará início, já em 2026, a uma fase de transição que vai até 2032 e promete transformar de forma profunda a estrutura de tributação sobre o consumo no Brasil. A mudança prevê a substituição de cinco tributos atuais – ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins, por três novos: CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços, IBS – Imposto sobre Bens e Serviços e IS – Imposto Seletivo.

Para aprofundar a análise sobre os impactos da reforma e as principais oportunidades desse período de transição, o Sarturi Advogados promove, no dia 27 de agosto, em Brusque, uma masterclass com o Dr. Paulo Duarte Filho, um dos maiores nomes do Direito Tributário no país. O evento integra a programação de aniversário de três anos do escritório e será realizado no Teatro do Cescb, reunindo empresários, profissionais do setor jurídico e lideranças locais.

Reconhecido por publicações como Chambers Global e Legal 500, Duarte Filho é doutor em Direito Econômico pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena e mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Munique. Com ampla atuação nos bastidores da reforma, assessorando entidades empresariais, o advogado trará uma leitura técnica e crítica sobre o novo sistema fiscal. “Boa parte das empresas já está revisando seus processos internos e se preparando para o novo mundo trazido pela reforma. Contudo, muitas ainda não se atentaram às mudanças do próximo ano e, mesmo aquelas que já estão em movimento, encontram diversas dúvidas”, afirma.

Com prazos curtos e alta complexidade técnica, o sucesso da transição depende da regulamentação ágil das normas complementares e da preparação antecipada de empresas e gestores públicos. O encontro promovido pelo Sarturi Advogados se propõe a contribuir com esse processo, oferecendo um espaço de atualização e diálogo qualificado sobre um dos temas mais desafiadores do cenário tributário nacional. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Serviço

O que: Masterclass “Reforma Tributária: Impactos Práticos e Perspectivas”, com Dr. Paulo Duarte Filho

Quando: Terça-feira, 27 de agosto, a partir das 10h

Onde: Teatro do CESCB – Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque – rua Pedro Werner, 180, Centro, Brusque

Quanto: R$ 250

Ingressos: limitados através do Sympla