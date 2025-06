Colaborou Larissa Santana

Neste domingo, 22, o palco do programa Domingo Legal, no SBT, foi cenário de uma conexão poderosa entre duas histórias de superação e empreendedorismo que emocionaram o Brasil. Reginaldo Boeira, fundador da rede KNN Idiomas, participou do quadro “Dia de Sorte” e fez uma doação especial ao jovem Christian Quirgo Marinho, de 25 anos, conhecido nas redes sociais como o “Rei do Café”.

Christian viralizou ao mostrar sua rotina vendendo café no farol, na movimentada rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Com carisma, humildade e determinação, ele não apenas sustentou a família, como deu um passo além: hoje é dono de uma pequena sorveteria e planeja expandir seu negócio de cafés para outros pontos do estado. Sua história de luta chamou atenção nas redes e foi parar nas mãos da produção do Domingo Legal e, mais do que isso, atraiu a atenção do empresário Reginaldo Boeira.

Ao conhecer a trajetória do jovem empreendedor, Reginaldo viu sua história refletida. Natural do interior de Minas Gerais, o empresário também começou cedo: trabalhou em plantações de café entre os 7 e 11 anos de idade. Antes de fundar uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, que hoje fatura mais de R$ 1 bilhão, Reginaldo Boeira formou-se em engenharia agronômica e enfrentou muitos obstáculos para transformar sua realidade.

“Me emocionei profundamente com a história do Christian. De certa forma acabo me enxergando nele. Também tive muito contato com o café, desde o plantio até a colheita, e busquei minhas vitórias desde criança. Hoje tenho a chance de abrir portas para quem também sonha grande. E é isso que vim fazer aqui”, declarou Reginaldo.

Ao relembrar o início da própria trajetória e ver em Christian a mesma chama empreendedora, Reginaldo destacou o quanto se sentiu tocado pelo propósito de Christian. “Não é só a coragem de vender café no farol. É a visão de negócio, o brilho no olho de quem não espera, e faz acontecer. Isso me lembra muito o que vivi. O café, para mim, representa o começo de tudo. E ver esse mesmo café sendo o ponto de partida do Christian me motivou a estimular sua jornada”, completou o empresário.

O encontro dos dois empreendedores mostra como trajetórias distintas podem se cruzar por um elo comum: a força do trabalho e o desejo de transformar vidas, a própria e a dos que estão à sua volta. E, no palco do Domingo Legal, o Brasil pôde assistir ao que acontece quando empatia, generosidade e esperança se encontram no programa apresentado por Celso Portiolli.