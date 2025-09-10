O empresário mineiro, radicado em Santa Catarina, Reginaldo Knn, está na 13ª edição da lista Forbes Bilionários 2025. A tabela conta com 240 homens que, juntos, possuem patrimônio superior a R$ 1,5 trilhão. Há, também, 60 mulheres, cujo patrimônio soma R$ 343,7 bilhões. O feito consagra a notável trajetória de Reginaldo, que construiu um império na área de educação a partir de uma origem humilde, tornando-se um dos nomes mais influentes do setor no Brasil.

Para produzir a lista, a Forbes estima o patrimônio líquido dos bilionários com base em seus ativos e dívidas, considerando participações em empresas de capital aberto (o valor da ação multiplicado pelo número de ações que a pessoa possui), imóveis, veículos, entre outros bens.

A história de Reginaldo é um exemplo de empreendedorismo. Nascido em uma família humilde em Monte Belo, interior de Minas Gerais, ele começou a trabalhar ainda criança e enfrentou diversas adversidades, incluindo a falência de negócios anteriores. Sua trajetória, marcada por persistência e a crença inabalável no poder da educação, o levou a fundar a KNN Idiomas, que hoje é uma das maiores redes de ensino do país.

A metodologia da KNN Idiomas possui uma abordagem de ensino de idiomas focada na conversação desde a primeira aula, desenvolvida especificamente para falantes de português, que busca simplificar o que é desafiador e acelerar o que é mais fácil, caracterizado por aulas práticas e dinâmicas. Em 2024, a rede teve faturamento de R$ 1,2 bilhão e, hoje, conta com mais de 600 unidades franqueadas no Brasil, além de uma unidade internacional em Orlando, nos Estados Unidos.

Reafirmando sua missão em transformar a vida das pessoas, em até 10 anos, Reginaldo quer dobrar o número de fluentes em inglês no país. De acordo com uma pesquisa da Catho, atualmente, apenas 5% da população tem conhecimento do idioma e menos de 3% é fluente. “Aprender um novo idioma pode abrir portas para o futuro de uma pessoa. Sou a prova viva de que falar inglês mudou a minha vida e agora quero que milhares de brasileiros tenham esta oportunidade”, afirma.

A presença do empresário na lista da Forbes reforça o potencial do empreendedorismo brasileiro e serve de inspiração para centenas de pessoas que buscam transformar suas vidas e seus negócios.