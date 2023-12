Não é à toa que os artistas brasileiros seguem dominando a Retrospectiva Spotify no País. Em 2023, o consumo de músicas nacionais teve um crescimento de 44% em relação ao ano anterior e isso se reflete também na preferência do brasileiro nas playlists do Spotify – o Top 3 playlists do Spotify mais escutadas no Brasil são Top Brasil, Esquenta Sertanejo e Funk Hits.

Após conhecer os artistas, músicas e podcasts mais escutados do ano, o Spotify divulgou nesta segunda-feira, 11, o ranking por regiões da Retrospectiva 2023. Além de estar no Top 100 Global, Ana Castela também é o destaque nacional deste ano. Ao lado da boiadeira, dois artistas chamaram a atenção em 2023 para o trap nacional: MC Ryan SP, que além de representar o trap no Top 5 Brasil, está entre os mais escutados em sete estados do país: Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Assim como MC Cabelinho, que também está presente no ranking de sete estados: Amazonas, Amapá, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Diferente dos demais estados, o Rio de Janeiro foi o único que não contemplou artista sertanejo em seus rankings, ressaltando o consumo da música urbana com artistas como MC Cabelinho, Filipe Ret e Ludmilla. Já no Ceará, os destaques foram Felipe Amorim e Nattan, além de Tengo, por Juliette, a música mais escutada dos cearenses.

Quando o assunto são podcasts, o de maior sucesso foi o Podpah, que está no ranking de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. Ele é seguido pelo Original Spotify Café da Manhã, que aparece na lista de 24 dos 26 Estados mais Distrito Federal. Outro sucesso foi o Exclusivo Spotify Psicologia na Prática, que configura entre os mais escutados de 17 Estados e da capital federal.

Confira os mais escutados em Santa Catarina na Retrospectiva Spotify 2023:

Top 5 artistas no Spotify em 2023

Ana Castela

MC Ryan SP

Henrique & Juliano

Marília Mendonça

Jorge & Mateus

Top 5 músicas no Spotify em 2023:

Nosso Quadro, por Ana Castela

Leão, por Marília Mendonça

Bombonzinho – Ao Vivo, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

Erro Gostoso – Ao Vivo, por Simone Mendes

Duas Três, por Adriano Rhod, Ana Castela e Guilherme & Benuto

Top 5 podcasts no Spotify em 2023:

Café Com Deus Pai

Podpah

Original Spotify Café da Manhã

Original Spotify Mano a Mano

Primocast

Confira os mais escutados no Brasil na Retrospectiva Spotify 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Ana Castela

Henrique & Juliano

MC Ryan SP

Marília Mendonça

Jorge & Mateus

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Nosso Quadro, por Ana Castela

Leão, por Marília Mendonça

Erro Gostoso – Ao Vivo, por Simone Mendes

Bombonzinho – Ao Vivo, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

Seu Brilho Sumiu – Ao Vivo, por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Top 5 Playlists mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Top Brasil

Esquenta Sertanejo

Funk Hits

Potência Sertaneja

Paredão Explode

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Podpah

Original Spotify Mano a Mano

Original Spotify Café da Manhã

Exclusivo Spotify Psicologia na Prática

Não Inviabilize